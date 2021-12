Anderlecht continue son opération séduction face à Saint-Trond avant le Topper à Bruges

Anderlecht n’a pas laissé passer l’occasion de décrocher une quatrième victoire consécutive en championnat en s’imposant à domicile face à Saint-Trond (2-0) ce mardi dans le cadre de la 19ème journée de Pro League. Les hommes de Vincent Kompany s’installent provisoirement à la troisième place du classement, à deux longueurs du Club de Bruges, leur prochain adversaire, avant la suite des festivités mercredi et jeudi.

►►► À lire aussi : 0-5, Anderlecht se balade sur la pelouse d’un Seraing bien fade

►►► À lire aussi : Ça ne tourne plus rond à Seraing, victime consentante du Cercle

C’est Lior Refaelov, idéalement servi par Joshua Zirkzee, qui a ouvert le score de la tête à l’heure de jeu (60’ 1-0). L’homme en forme du Sporting (six buts en cinq matches toutes compétitions confondues !) n’est pas passé loin du doublé, alors que son jeune coéquipier Yari Verschaeren a lui aussi eu l’opportunité d’en mettre l’un ou l’autre au fond des filets en seconde période. Benito Raman, qui a failli lui aussi doubler la mise en fin de match (son but a été annulé pour une position de hors-jeu), est pour sa part à créditer d’une excellente montée au jeu.

Dans les derniers instants de la rencontre, Majeed Ashimeru, servi par l'ancien attaquant du Standard et de Gand, a doublé la mise en faveur du RSCA (96' 2-0).

Avant cela, le STVV n’était pas passé loin de l’égalisation dans les minutes qui ont suivi le but de l’Israélien, la faute, sans doute, à un peu de laisser-aller dans les rangs bruxellois. Mais les Mauves ont rapidement repris leurs esprits - malgré quelques petites frayeurs juste avant le but de Majeed Ashimeru ! - et offert du spectacle à leur public avant leur important déplacement au Club de Bruges, dimanche prochain, lors du Topper au programme de la vingtième journée de championnat.