Anderlecht concède un partage dans les dernières secondes face à dix Mouscronnois pour la première de T1 Kompany

Pour cette première de Vincent Kompany en tant que T1, Anderlecht prend le jeu à son compte en première mi-temps. Les Anderlechtois, qui dominent territorialement l’adversaire, peinent à se forger des occasions. La vitesse de Jérémy Doku met bien à mal l’organisation hurlue à certains moment, mais Hervé Koffi passe une première mi-temps relativement tranquille. La première véritable occasion - la seule - de ces 45 minutes tombe finalement pour Béni Badibanga, qui reprend en un temps un centre venu de la droite. Hendrik Van Crombrugge réalise un bon arrêt du pied et éloigne le danger. La fin de la mi-temps est marquée par l’exclusion d’Eric Bocat. Le défenseur retient vulgairement Jérémy Doku à deux reprises et se retrouve logiquement dehors. En deuxième période, Anderlecht ne matérialise pas forcément son avantage numérique. La clé survient finalement via un penalty concédé par Dabila sur une faute sur Dimata. Landry Dimata se charge lui-même de la conversion pour faire 1-0 avant de céder sa place à Colassin.

Dans la suite de la rencontre, Anderlecht n’augmente plus spécialement le tempo. Pire, les Anderlechtois peuvent être ravis d’avoir terminé la rencontre à 11. Adrien Trebel s’est rendu coupable d’une vilaine semelle sur Bakic, qui n’a été sanctionnée que d’une carte jaune. Antoine Colassin verra son 2-0 annulé pour une position de hors-jeu logique de Percy Tau. Dans les arrêts de jeu, Bison Gnohéré égalise sur un centre venu de la gauche. Anderlecht se fait remonter pour la deuxième fois de la saison après son match d'ouverture face à Malines. Vincent Kompany aurait rêvé d'un meilleur scénario et glane un 5 sur 9, Mouscron prend son deuxième point de la saison.