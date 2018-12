Le duel des Sporting entre Anderlecht et Charleroi, ce dimanche, constitue l'affiche du haut de tableau la 18ème journée de la Pro League. Un match entre deux candidats au Top 6 qui présentent des dynamiques différentes.

Battu par Genk (0-1) lors du Super Sunday la semaine passée, Anderlecht (4ème, 30 points) n'a d'autre choix que de s'imposer contre Charleroi (7ème, 26 points) s'il ne veut pas arriver à la trêve avec un retard trop conséquent sur Genk (38 points). Egalement battus par Saint-Trond la journée précédente, les Bruxellois connaissent un nouveau passage à vide.

Hein Vanhaezebrouck ne doute pas. La prestation de ses joueurs face à Genk lui donne confiance. Il reconnait tout de même que les résultats doivent désormais suivre. "On doit se redresser dans nos quatre derniers matches de l'année. On doit foncer pour prendre le maximum de points et rester avec le groupe de tête, voire se rapprocher d'ici au 1er janvier. C'est notre objectif", a-t-il commenté.

A l'inverse, Charleroi se présentera au stade Constant Vanden Stock avec le moral gonflé à bloc : les troupes de Felice Mazzu restent sur une série de trois victoires consécutives. Reste à voir comment Charleroi aura digéré son élimination en Coupe de Belgique contre Genk (1-3) alors qu'Anderlecht, déjà éliminé, n'a pas joué cette semaine. Et aura donc normalement plus de fraîcheur.