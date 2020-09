Anderlecht - Cercle Bruges : les retrouvailles de Vincent Kompany et Thomas Didillon... (LIVE audio et commenté 13h30)

Après la trêve internationale, Anderlecht espère poursuivre, face au Cercle Bruges, son redressement entamé voici deux semaines à Ostende : les Bruxellois (emmenés par un Adrien Trebel pugnace) avaient gommé à la Côte un handicap de deux buts, affirmant leurs ressources mentales. Vincent Kompany récupère ce dimanche un tandem Jérémy Doku-Yari Verschaeren dopé par son séjour en Equipe Nationale : face à l’Islande, les deux benjamins (respectivement un but et un assist) ont affirmé leur présence.

Contre le Cercle, Kompany sera privé de Michel Vlap (en quarantaine après son test Covid) et Elias Cobbaut, blessé à Ostende. En défense centrale, le coach mauve devrait dès lors relancer la carrière bruxelloise d’Ongjen Vranjes, auteur d’une bonne sortie amicale à Leverkusen. Décisif à chacune de ses apparitions, Percy Tau sera confirmé titulaire. Percutant pour sa première apparition à Ostende, Lukas Nmecha devrait aussi entamer la rencontre, renvoyant sur le banc le duo Dimata-Colassin qui jouxtera en banquette l’autre recrue offensive, Mustapha Bundu, déclaré apte au service.

Taravel écarté

Battus lors de ses 8 dernières visites au parc Astrid, le Cercle Bruges affiche actuellement le même bilan chiffré (6 sur 12) que le Sporting bruxellois. Il pourra aussi compter sur la motivation de Thomas Didillon, éjecté du Lotto Park par Vincent Kompany… et aujourd’hui salarié de Monaco, le propriétaire du Cercle. Déjà mis sur la touche l’an passé par Bernd Storck, Jérémy Taravel a été écarté hier de la sélection et devrait quitter l’association brugeoise. Son avenir est bouché après l'arrivée cette semaine de la 9e recrue estivale du Cercle, Harisson Marcelin, international Espoir français et que Monaco avait acquis pour 10 millions d'euros à Auxerre.