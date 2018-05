Anderlecht bute sur Genk et jouera l'Europa League, les Limbourgeois barragistes

Le Sporting d’Anderlecht a cloturé ses playoffs 1 par une défaite 1-2 à Genk et doit donc se contenter de la troisième place, synonyme de qualification pour la phase de poules de l’Europa League.

Les jolis buts de Enzo Wouters (35e) et Leandro Trossard (37e) ont permis à Genk de concrétiser son tempérament offensif en première période. En deuxième période, le 16e but en Pro League de Lukasz Teodorczyk a relancé Anderlecht (53e) qui n’a toutefois pas été capable de planter le but égalisateur.

Anderlecht termine donc 3e avec 40 points, trois de moins que le Standard qui a partagé 0-0 contre Charleroi. Genk est quant à lui 5e avec 38 points et affrontera le vainqueur de la finale des playoffs II pour obtenir un ticket pour le 2e tour préliminaire de l’Europa League

Le résumé de la rencontre

Genk annonce tout de suite la couleur avec une frappe vicieuse de Pozuelo après moins d’une minute. Mieux dans la rencontre et efficaces en contre, les Limbourgeois trouvent une première fois la faille au quart d’heure de jeu grâce à Trossard mais le but est annulé pour un hors-jeu de Samatta au départ de l’action.

Anderlecht en profite pour réagir et se crée une première occasion avec une tête de Teodorczyk qui passe à côté. Les Mauves auraient pu inquiéter davantage Vukovic mais pêchent à chaque fois dans leur dernier geste.

Genk se montre plus réaliste et assomme Anderlecht en trois minutes. Wouters place d’abord une enroulée du gauche en lucarne (35e) avant que Trossard ne promène la défense bruxelloise pour faire 0-2 (37e). Trossard passera même tout proche du 0-3 dans les arrêts de jeu de la première période.

Au retour des vestiaires, Anderlecht affiche un tout autre visage et est immédiatement récompensé. Un centre de Saelemakers trouve Teodorczyk au deuxième poteau qui rabat dans le but de la tête (53e).

Omniprésent dans la moitié de terrain limbourgeoise, Anderlecht tente par tous les moyens de contourner la défense de Genk. Sans succès. Deux coup franc de Trebel (76e et 82e) ne suffiront pas pour inquiéter Vukovic qui détournera une dernière tentative de Teodorczyk d’une belle claquette en fin de match (88e).