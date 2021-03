Anderlecht a battu Zulte Waregem 4-1 dans le cadre de la 31e journée de championnat. Une victoire construite et indiscutable de la part des Mauves. Alors que les Flandriens ont rapidement ouvert le score (Jelle Vossen 5’), ils ont aussi été réduits à dix très tôt dans cette rencontre avec l’exclusion directe de Damien Marcq. Dans ces deux premiers grands moments du match, le VAR est intervenu à juste titre. Anderlecht a ensuite égalisé tout à fait logiquement grâce à un but d’Anouar Aid El Hadj sur un très joli assist d’Adrien Trebel. Le Français encore à l’assist sur les deux buts suivants, celui de Michael Murillo (47’) d’abord, et de Jari Verschaeren (54’) ensuite. L’exclusion de Josh Cullen en fin de match n’a pas porté préjudice au Sporting qui a même inscrit un but de plus par Abdoulay Diaby (90’).

L’équipe alignée par Vincent Kompany ce dimanche était plutôt séduisante. Adrien Trebel s’est rappelé aux bons souvenirs de tous, au grand désarroi de Josh Cullen.

►►► À lire aussi : Olivier Deschacht remonté, "La jambe d’Ashimeru passe sous la semelle de Marcq"