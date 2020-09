Anderlecht bat facilement le Cercle, première victoire et clean-sheet pour le T1 Kompany

Anderlecht s’est imposé face au Cercle de Bruges. Vincent Kompany remporte sa première victoire en tant que T1, les Mauves gardent le zéro pour la première fois cette saison.

Surprises au coup d’envoi de cette rencontre avec la titularisation de Zakaria Bakkali, apparemment revenu dans le coup aux entraînements de ces dernières semaines. Ognjen Vranjes, encore indésirable en début de saison, fait un retour improbable de l’équipe de base. Albert Sambi retrouve une place de titulaire à côté d’Adrien Trebel. En l’absence de Michel Vlap, écarté à cause du Covid-19, Percy Tau est titularisé en soutien d’attaque alors que Lukas Nmecha décroche sa première titularisation en pointe à la place de Nany Dimata. Nmecha inscrit le premier but de la partie sur un penalty décroché par Percy Tau à la suite d’une bonne phase incluant Bakkali. L’Allemand inscrit donc son premier but pour les Mauves, face à un Didillon parti du bon côté.

Les Mauves sont globalement dominateurs et sont récompensés en seconde période. Sur une phase arrêtée habilement jouée par Trebel, Amir Murillo fait 2-0. Le T1 Kompany profitera de la fin de la rencontre pour offrir du temps de jeu à Verschaeren (15 minutes), Bundu (10 minutes) et Aït El Hadj (5 minutes). Contrairement au scénario subi lors de deux des premiers matchs de la saison (contre Malines et Mouscron), les Mauves ne seront pas rejoints au score. Ils s’imposent 2-0 et recollent avec le FC Bruges au classement avec 9 points sur 15.