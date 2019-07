Anderlecht, avec Nasri capitaine, battu par le PAOK, Charleroi domine Virton

Le Sporting s’est incliné face au PAOK Salonique lors d’une rencontre amicale disputée au centre d’entraînement de Neerpede. A cinq jours de son premier match de championnat, les Bruxellois ont encore aligné une équipe mixte (1-3).



Vincent Kompany, Pieter Gerkens, Michel Vlap et Isaac Kiese Thelin étaient, par exemple, absents de la feuille de match. Vince the Prince, casquette visée sur la tête, a donné de la voix depuis le banc de touche.



Pelkas (32e), Akpom (56e) et Gaintanidis (83e) ont marqué pour le champion de Grêce, Dante a réduit l’écart à la 81e.



Anderlecht a débuté en 3-4-3 avec le onze suivant : Roef, Sardella, Sanneh, Milic, Kayembe, Kana, Saief, Verschaeren, Colassin, Nasri et Saelemaekers.