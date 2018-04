Anderlecht attire le Malinois Elias Cobbaut

Marc Coucke prépare déjà activement la saison prochaine. Le nouveau président du Sporting vient d'enregistrer son troisième renfort. Après le médian Yevhenii Makarenko et le prometteur Kristal Abazaj, c'est Elias Cobbaut qui rejoint les Mauves.



"C'est un rêve pour moi d'être ici", a-t-il réagi. Le solide back gauche (1m88), qui peut aussi évoluer dans l'axe, aurait signé un contrat de 5 ans. L'opération s'élèverait à 3 millions €. Cobbaut est international espoir. A 20 ans, il était titulaire indiscutable à Malines. Si sur un plan personnel, sa saison est une réussite, il n'a pas pu éviter la relégation de son club. Il était aussi courtisé par le Club de Bruges, La Gantoise ou encore le Genoa.



Reprise oblige, le mercato hivernal a été très calme à Anderlecht. L'été devrait être beaucoup plus chaud à Saint-Guidon. Coucke semble en tout cas décidé à rattraper le temps perdu.



"Pour la mi-juin, la direction d'Anderlecht veut avoir composé 80% de son noyau pour la prochaine saison, avec le bon mélange de jeunes talents et d'expérience, d'éléments belges et internationaux, de joueurs déjà au club et de nouveaux arrivants", a confirmé le club sur son compte Twitter.