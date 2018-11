Anderlecht assure l'essentiel contre Waasland-Beveren

Anderlecht a battu Waasland-Beveren 1-2. Les Mauves ont souffert mais on fait parler leur expérience dans un match marqué assez stérile marqué par de nombreuses fautes. Dimata a ouvert le score à la douzième minute après un très bon début de match anderlechtois. Dans une moins bonne passe, les Mauves sont parvenus à doubler la mise par Trebel. Sanneh a réduit le score contre son camp dans le temps additionnel. Les équipes ont toutes les deux fini à dix suites aux exclusions de Milic et Caufriez.

Le résumé de la rencontre

Le Sporting d’Anderlecht prend logiquement le match à son compte dès le coup d’envoi. Les hommes de Vanhaezebrouck veulent rapidement faire la différence. Et après un peu plus de dix minutes de jeu, Dimata est fauché dans la surface. Il obtient le penalty et le converti. 0-1, neuvième but de l’attaquant anderlechtois cette saison.

Une première mi-temps assez stérile finalement. Anderlecht a dominé d’un bout à l’autre mais n’a pas forcé son talent depuis l’ouverture du score.

La deuxième mi-temps commence sur la première occasion franche de Waasland-Beveren dans ce match ! Yannick Ferrera a sans doute remotivé et recadré ses troupes à la pause.

Anderlecht doit faire attention de ne pas se laisser endormir, les Waeslandiens sont mieux dans cette période.

Le match a peu de rythme, les fautes sont nombreuses. A la 65ème minute, sept cartes jaunes ont déjà été distribuées. Et malheureusement les fautes continuent de pleuvoir. Anderlecht est réduit à dix dix minutes plus tard suite à la deuxième jaune de Milic. Les Mauves ne sont vraiment pas à l’abri en cette fin de match et cette équipe de Waasland-Beveren semble bien déterminée à égaliser.

Mais les Mauves font parler leur expérience, ils doublent le score à la 83ème par Adrien Trebel.

Le match se termine par une nouvelle carte rouge, après deux cartons jaunes pour Caufriez.

Anderlecht s'est fait peur par moment dans ce match mais assure l'essentiel, la victoire et les trois points. Les Mauves sont 4èmes avec 27 points. Waasland-Beveren occupe la 13ème position avec 11 unités.