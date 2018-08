Anderlecht assomme Ostende avec un triplé de Santini et un doublé de Dimata

Hein Vanhaezebrouck peut être particulièrement satisfait de son duo offensif Santini - Dimata . Les deux hommes ont, à nouveau, trouvé le chemin des filets. Ivan Santini est le plus efficace avec 6 buts en deux matches. Après deux journées, les Mauves ont inscrit 9 buts et ont surtout pris 6 points sur 6 !

Le résumé :

Vainqueur 1-4 à Courtrai, Anderlecht a l’ambition de confirmer à la maison face à Ostende. Un match particulier et bien difficile à vivre émotionnellement pour Marc Coucke, l’ex-président du KVO.

En première période, circulez, il n’y a rien à voir si ce n’est un coup de tête de Tomasevic à la 27ème minute sur un coup de coin botté par Canesin. Le seul réel ballon chaud lors de 45 premières minutes bien moroses.

Blessé au pied gauche en fin de première mi-temps, le défenseur croate Antonio Milic cède sa place au jeune Hannes Delcroix (19 ans) à l’entame d’une deuxième période au cours de laquelle le Sporting retrouve son efficacité via l’incontournable Ivan santini. Après seulement 35 secondes, l’attaquant croate ouvre le score et inscrit au passage son 4ème but en deux rencontres.

Cinq minutes plus tard, sur une rapide reconversion offensive, Landry Dimata part seul en contre et effectue plus de 40 mètres à la vitesse de l’éclair balle au pied avant d’aller tromper assez aisément son ex-équipier, William Dutoit (2-0).

Comme face aux Courtraisiens lors de la première journée, la nouvelle paire offensive mauve fait la différence !

Cela dit, le club côtier ne baisse pas les bras et relance même le suspense à la 58ème minute. L’Albanais Sindrit Guri dévie dans le but anderlechtois un service tranchant de Brecht Capon (1-2).