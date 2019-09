Anderlecht - Antwerp : Defour titulaire, Adzic et Vlap das le 11 Mauve (Live 14h30)

En face, Anderlecht (5 points) reste sur une victoire capitale face au Standard (1-0). Avec ce succès, le premier de la saison et de l'ère Vincent Kompany , les Mauves et Blancs ont abordé de la meilleure manière le périlleux triptyque Standard-Antwerp-Club Bruges.

Auteur d'une fin de mercato impressionnante, avec les arrivées de Steven Defour , Kevin Mirallas , Manuel Benson , Wesley Hoedt et Zinho Gano , l'Antwerp (9 points/5 matches) ne cache plus ses ambitions.

Les compos

Toujours blessé, Vincent Kompany pourra se concentrer sur sa fonction d'entraîneur ce dimanche. La charnière centrale des Mauves est donc composée de Sandler et Cobbaut. Sambi Lokonga est titularisé devant la défense en l'absence de Zulj, blessé. Alors que Samir Nasri n'est pas repris, Luka Adzic fait son apparition au sein du onze de base. Isaac Kiese Thelin reste sur le banc tout comme Pieter Gerkens.

Côté anversois, Steven Defour et Wesley Hoedt feront débuts au centre de la défense. Mirallas est lui aussi titulaire et soutiendra Mbokani avec Lamkel Zé. Les autres nouvelles recrues Benson et Gano démarreront sur le banc.

Anderlecht : Van Crombrugge; Sardella, Sandler, Cobbaut, Dewaele; Sambi Lokonga, Verschaeren, Vlap; Saelemakers, Chadli, Adzic

Antwerp: Bolat; Buta, Arslanagic, Hoedt, Juklerod; Defour, Haroun, Refaelov; Lamkel Zé, Mirallas, Mbokani