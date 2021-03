Petite déconvenue pour Anderlecht sur le marché des transferts. Le Sporting tentait d’attirer le jeune attaquant ukrainien Mykola Kukharevych, mais celui-ci file finalement à Troyes. Le joueur de 19 ans avait posé avec la vareuse anderlechtoise et Vincent Kompany il y a quelques mois, mais c’est bien chez le premier de D2 française que l’espoir a atterri. L’occasion de se demander à quoi pourrait bien ressembler l’attaque anderlechtoise la saison prochaine… entre des départs possibles, des fins et des retours de prêts, l’été s’annonce mouvementé pour le club dans cette zone du jeu. Lukas Nmecha, meilleur buteur du club cette saison, retournera à Manchester City et il faudra le remplacer alors que les finances ne permettront toujours pas de folie(s). la tâche s’annonce ardue pour Kompany et son staff.

Des retours pleins d’espoirs et d’incertitudes

En fin de mercato, Anderlecht avait fortement dégraissé son noyau en envoyant du monde en prêt… des joueurs comme Michel Vlap, Knowledge Musona, Luka Adzic, Zakkaria Bakkali, Mustapha Bundu, Landry Dimata, Isaac Kiese Thelin et Antoine Colassin devraient donc revenir. En théorie en tout cas, puisque des transferts sont toujours possibles pour des joueurs en fin de contrat au Sporting, comme Bakkali ou Musona par exemple (2022). Et pas que, d’autres pourraient aussi avoir des envies d’ailleurs. Les cas de Michel Vlap et Landry Dimata seront particulièrement intéressants à suivre. Vlap, acheté près de 7 millions d’euros par Anderlecht va devoir élever son niveau pour convaincre et s’imposer. Il possède un contrat jusqu’à juin 2024 avec les Mauves : une belle opportunité de s’inscrire dans la durée dans un club qui reste en pleine reconstruction. Peu probable qu’il soit de nouveau prêté à son retour de Bielefeld. En Bundesliga, il a joué six rencontres et inscrit un but. Il avait également scoré à une seule reprise avant son départ cette saison, en onze matches sous la vareuse anderlechtoise. La situation de Landry Dimata sera également à suivre de près. Parti en janvier du côté de l’Espanyol Barcelone pour gagner du temps de jeu, le Belge aura sans doute une petite revanche à prendre du côté d’Anderlecht. En première partie de saison, il avait inscrit deux buts en quatorze rencontres, et compte le même nombre de réalisations en huit matches en Liga 2. Le joueur de 23 ans a envie de s’imposer à Anderlecht, mais il a conscience que ce n’est pas chose aisée. Avec toujours, les Diables dans un coin de la tête. Autre dossier pour l’avenir : celui d’Antoine Colassin. Dans l’esprit "Kompany" de donner leur chance aux jeunes du club, il devrait pouvoir réintégrer l’effectif avec lequel il a été brillant avant sa lourde blessure.

Un seul être vous manque et…

Nmecha a convaincu mais il est seulement prêté à Anderlecht

Lukas Nmecha, Jacob Bruun Larsen, Abdoulay Diaby, et Paul Mukairu retourneront dans leur club à la fin de cette saison rien que dans le secteur offensif. Nmecha, qui appartient à Manchester City, est totalement hors de portée d’Anderlecht pour qui il a tout de même inscrit 16 buts en 32 rencontres. Il est le seul à s’être véritablement imposé dans ce secteur de jeu chez les Mauves cette saison, et il possède le plus grand temps de jeu de tout l’effectif. C’est dire à quel point il manquera à cette équipe. Un joueur comme Landry Dimata pourrait être à la hauteur s’il obtient la confiance du coach et du club… mais rien n’est moins sûr. Kompany devrait aussi toujours pouvoir compter sur des joueurs tels que les très prometteurs Yari Verschaeren et Anouar Ait El Hadj. Mario Stroeykens, tout jeune joueur de 16 ans, pourrait également obtenir sa chance. Alors que Francis Amuzu et Mohamed Dauda devraient aussi faire partie de ce large effectif hétérogène. Beaucoup de joueurs prêtés, pas mal de joueurs loués également. Un effectif large et pas de onze référence au sein du Sporting d’Anderlecht. Il est bien difficile de se projeter afin de savoir à quoi ressemblera l’équipe la saison prochaine. Kompany fonctionne avec du semaine après semaine, les performances à l’entraînement sont récompensées en match. Parfois cela paie, parfois pas. Difficile en tout cas pour les attaquants d’engranger beaucoup de confiance. Mais le "process" se poursuit à Anderlecht, promettant encore beaucoup de surprises aux fans "Mauve et Blanc", bonnes ou mauvaises ; l’avenir nous le dira.