"Anderlecht a déjà laissé passer sa chance"

"On ne peut pas remplacer un gars comme Pozuelo"

Si la situation d'Anderlecht semble compliquée, celle de son adversaire lors du premier match des PO1 est rassurante. Le leader de notre championnat à la fin de la phase classique s'est directement lancé dans sa course au titre. De quoi laisser penser que le départ d'Alejandro Pozuelo a libéré les joueurs de Genk.

Philippe Albert: "Si on prend le résultat du match face à Anderlecht on peut dire que oui. Mais il y a eu certains moments en seconde période, où il y a eu un flottement de cette équipe de Genk, physiquement surtout. C’est un départ qui est très difficile à combler. Psychologiquement la victoire leur fait un bien fou. Mais on ne peut pas remplacer un gars comme Pozuelo c’est impossible."

Nordin Jbari est un peu plus nuancé sur l'influence du départ de l'Espagnol: "D’abord il a embêté les joueurs. Et la situation de Pozuelo a gêné Genk à mon avis. A un moment donné il fallait faire quelque chose. Ça ne pouvait plus durer. On savait que de toute manière à la fin, il allait partir. Je ne suis pas sûr que son départ ait libéré les joueurs. C’est peut-être plus le retour de Berge. Qui amène plus d’équilibre dans ce milieu de terrain, de récupération, de position. Maintenant c’est mieux que Pozuelo soit parti parce que ça enlève beaucoup de pression."

Si nos deux consultants s'accordent sur la difficulté de remplacer un jouer comme Pozuelo, ils sont aussi sur la même longueur d'ondes concernant l'importance de Sander Berge, de retour dans l'équipe.

Albert: "Il est toujours très décisif, en position de 6 devant la défense. C’est ce qu’il se fait de mieux en Belgique. Malinovsky et Heynen ont un rôle un peu plus offensif pour essayer de faire oublier Pozuelo mais ce n’est pas évident. Berge évidemment est un super joueur qui ne fera pas de vieux os à Genk ni dans notre championnat. Mais le problème c’est qu’il est souvent blessé. S’il parvient à rester fit durant tous ces playoffs c’est un atout incroyable pour cette équipe."

Jbari: "Il amène l’équilibre dans le milieu de terrain. Il permet à un joueur comme Malinovsky de jouer plus facilement. De moins défendre. D’être parfois un peu plus haut comme on l’a vu ce week-end ci. Donc oui, son retour va être important pour la défense, et pour l’intelligence de jeu qu’il a à bien rester dans l’axe et à être aussi un pare-choc pour cette défense."