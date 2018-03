Anderlecht a 50% de chances de conserver son titre, selon Van Holsbeeck

Anderlecht abordera les play-offs I en 2e position avec 28 points, à 6 unités du leader, le FC Bruges. Les Mauves, champions en titre, débuteront à domicile le dimanche 1er avril (18h00) face à La Gantoise. Ils se rendront ensuite à Charleroi le 6 avril (20h30) avant de recevoir le FC Bruges le 15 avril (18h00) lors de la 3e journée des play-offs I, dont le calendrier a été dévoilé lundi au Centre national du football de Tubize.

"Nous sommes contents de pouvoir jouer deux fois à domicile sur les trois premières journées", déclare Herman Van Holsbeeck, le manager d'Anderlecht. "Le début des play-offs va être très important. Nous sommes prêts. Il y a trois semaines, c'était la crise, presque la plus importante des vingt dernières années, mais nous nous retrouvons à 6 points du Club de Bruges. Après trois matches, on verra si notre ambition de décrocher un 35e titre de champion est réaliste. Je sais par expérience qu'avoir 6 points d'avance, c'est un avantage énorme, mais d'un autre côté, en play-offs, la donne peut changer quand on perd et que le concurrent gagne. Les play-offs, c'est un nouveau championnat qui commence. Pour les Brugeois comme pour nous, le début des play-offs sera très important. Il y aura une grosse pression à gérer. Nous devrons prendre au moins 7 points sur 9 dans les trois premiers matches", ajoute le manager anderlechtois, qui estime à "50 %" les chances d'Anderlecht de conserver son titre.

Une page se tourne à Anderlecht, où Roger Vanden Stock a cédé la présidence à Marc Coucke. "Les adieux de Roger Vanden Stock dimanche étaient un grand moment d'émotion. C'est la fin d'une dynastie qui a fait du RSC Anderlecht le club qu'il est. J'ai eu la chance de travailler avec un grand président et un grand monsieur au niveau humain", dit Herman Van Holsbeeck, dont l'avenir est incertain. "Je suis sous contrat avec Anderlecht et je défendrai les intérêts du Sporting jusqu'au dernier jour".