Ancien de Mouscron et de Chelsea, Demba Ba met un terme à sa carrière

L'attaquant sénégalais Demba Ba, 36 ans, met un terme à sa carrière. Ba a fait trois apparitions avec Lugano cette saison avant de résilier son contrat à la mi-août.

Ba a évolué en Belgique, à Mouscron, en 2006-2007, marquant 8 buts en 12 rencontres. Il a ensuite joué à Hoffenheim (2007-2011), West Ham United (2011), Newcastle United (2011-2013), Chelsea (2013-2014) et Shanghai Shenhua (2015-2017 et 2018).

Le club turc de Basaksehir l'avait recruté en janvier 2019, lui proposant un troisième passage en Turquie après celui à Besiktas (2014-2015 et 2017) et une demi-saison à Göztepe (2018). Il a remporté le championnat en 2017 avec Besiktas et en 2020 avec Basaksehir.

A Basaksehir, son contrat avait été résilié en avril dernier. Il avait alors signé à Lugano. Mais cette aventure n'a pas duré.