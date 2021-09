Ameen Al-Dakhil : "On allait dans les duels, c’était vraiment la bagarre"

Le Standard a bafouillé son football dans le derby liégeois face à Seraing mais est tout de même repartir avec les trois points (0-1). Si la qualité de jeu n'était pas au rendez-vous, l'essentiel était ailleurs comme le confirme Ameen Al-Dakhil : "On a tout donné. On a les trois points. On est très content".

Et le défenseur liégeois est un des héros de la soirée, lui qui a sauvé les siens à deux reprises à même la ligne : "Ça m’a fait du bien parce que c’était les dernières minutes. Ça ramène quelque chose".

Ce duel liégeois avait tout du derby dans l'intensité : "On allait dans les duels, c’était vraiment la bagarre. Il fallait aller jusqu’au bout et on l’a fait. Je pense que c’est mérité. On a les trois points et c’est le plus important".

L'autre pompier de la soirée s'appelait Arnaud Bodart mais pour Al-Dakhil, l'équipe dans son entièreté a été importante : "Arnaud nous a sauvé mais c’est vraiment l’équipe, on était tous ensemble. C’est pour les supporters".

Le week-end prochain, les Liégeois retrouveront leur ennemi historique d'Anderlecht mais le défenseur des Rouches n'y pense pas encore : "On va d’abord penser à ce match ci, être content du résultat et puis on pensera au match contre Anderlecht".

Pour le choc face aux Mauves, Al-Dakhil sera privé de son compère en défense centrale Moussa Sissako et espère sans douter que Kostas Laifis sera de retour.