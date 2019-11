Alexis de Sart : "Dans un vestiaire, on ne cause pas de philo…"

Dernier né de la smala de Sart, il s’affiche déjà comme le meilleur transfert d’un club, l’Antwerp, qui a pourtant frappé fort (et dépensé lourd…) au mercato estival. Il évoque Didier Lamkel Ze, les clauses de son contrat, Fabien Barthez, les Diables, les tests physiques et Laszlo Bölöni. Mais aussi la prime de champion, Judas, l’intox sur les arbitres, Roland Duchâtelet et Royston Drenthe. Et même… le journalisme. Alexis de Sart passe " Sur le Gril ".

Laszlo Bölöni n’est pas un philanthrope… sinon ça se saurait : Alexis de Sart est donc bien la meilleure recrue anversoise. Car championnat et Europe cumulés, le Hesbignon atteint 1.124 minutes de jeu, meilleur total des nouveaux visages du Bosuil. Et pourtant, la vitrine affiche du lourd côté grands noms : Steven Defour, Kevin Mirallas ou encore Wesley Hoedt, prêté par Southampton.

" Ma carrière s’écrit comme je l’ai voulue, pas juste rêvée " explique Alexis de Sart : " Je l’ai bâtie progressivement après mon départ forcé du Standard, je me suis installé à St-Trond et à 23 ans me voici dans un club du top 6 avec encore des ambitions pour le futur. Je peux et je dois encore progresser, l’Antwerp est ambitieux avec ses projets de stade, mais après je veux me tester à l’étranger dans un des grands championnats. Mon club favori ? C’est le Real Madrid, mais là, faut pas rêver non plus… " (rires)

En attendant de faire le prochain pas, de Sart jauge la qualité du vestiaire constitué par Lucien D’Onofrio.

" C’est clair que ce noyau a de la gueule, comme on dit. Les ambitions sont là, mais ce n’est pas si facile de créer une cohésion avec autant de personnalités, donc ça prend du temps. On veut faire mieux que l’an passé, où le club a fait 4e : on vise donc le podium… et plus, si affinités. Avec la division des points en Play-Offs 1, on ne ferme la porte à rien… et donc pas au titre non plus ! La prime de champion ? Non, on n’a encore rien négocié. Ce sera de toute façon une prime collective, à partager entre nous tous. Après, chacun a son contrat… et le mien ne comprend aucune clause particulière, sinon les primes de matches ou de qualification pour les Play-Offs 1. "

Un gros moteur

Biberonné au foot avec un père (Jean-François) joueur puis entraîneur et Directeur Sportif, et un frère aîné (Julien) révélé à Sclessin avant de devoir s’expatrier aux Îles, puis à Zulte et Courtrai, Alexis de Sart n’émergeait pas forcément comme un joueur au parcours garanti.

" Julien a plus de talent naturel que moi, il a toujours eu cette longue passe dans le pied sans devoir vraiment travailler. Moi, j’ai dû bosser et faire preuve de hargne, mais c’est la preuve que par le travail, on y arrive aussi. Je suis davantage un joueur de collectif, qui s’illustre au service des autres. Je me sens bien au poste 8 où je peux attaquer et défendre, mais où j’ai besoin de deux autres profils à mes côtés pour m’épauler. J’ai toujours eu un gros moteur et j’aime courir partout : à St-Trond j’avais les meilleurs tests physiques et ici à Anvers, seul Faris Haroun fait mieux que moi. "

À la bourse des transferts, dans la bible actuelle des suiveurs, le site www.transfertmarkt.de, le cadet des de Sart a entre-temps dépassé son aîné : Alex " vaut " 2,5 millions d’euros, là où Julien est coté à 1,5…

" On exprime tout par des chiffres et des statistiques aujourd’hui, mais ça ne révèle pas la véritable valeur sportive d’un joueur, les suiveurs le savent bien. Les critères de l’âge et du club où on joue prennent trop de poids. Mais j’aime me profiler dans différents styles : à St-Trond, Marc Brys demandait du jeu soigné et au sol, tandis qu’ici, Laszlo Bölöni exige des courses et des duels. De Dieumerci Mbokani à Sinan Bolat, tout le monde doit s’arracher et mettre le pied. Avec le temps, j’ai appris à faire la faute nécessaire là où, auparavant, je laissais l’attaquant partir sans mettre le pied. A l’entraînement, je peux vous dire que Bölöni siffle rarement les fautes... "

Plus " personnel " ?

Pour sa 3e saison au Great Old, le technicien roumain a senti passer le vent du boulet : sans la victoire sur le Club Bruges, juste avant la trêve internationale, il aurait sans doute dû vider son casier.

" Laszlo Bölöni est très différent avec nous… et avec vous, les journalistes. Avec nous, il n’est pas aussi mystérieux et fermé, il est même très ouvert. Il est aussi souple puisqu’à la mi-temps à Anderlecht, il a entendu nos arguments et il a accepté de changer sa tactique suite à l’intervention des joueurs. Et avec ses petites phrases, il a le chic pour nous stimuler et nous booster. Il me dit souvent que je dois plus soigner mes stats et tenter ma chance au but. Car dans le foot moderne, tout se juge aux chiffres. Mais c’est plus fort que moi, je joue pour le collectif et je ne pense pas assez à moi. C’est une question de nature : les attaquants sont plus égoïstes… mais ils sont aussi payés pour marquer. Mais c’est vrai que chez les jeunes, il y avait ceux qu’on appelait les ‘personnels’, qui étaient poussés par leurs parents à jouer tous seuls et à aller buter. Mais après, on constate que ces joueurs-là ne percent pas… "

Certains comportements touchent à l’absurde : la 2e carte jaune de Didier Lamkel Ze contre AZ, en Europaligue, pour avoir enlevé son maillot, a coûté la qualification à son équipe. Contre le Club Bruges, le Camerounais a récidivé en provoquant les fans adverses… et en écopant d’un dimanche de suspension. Pareil pour le Brugeois Krépin Diatta, mardi à Istanbul, après son but égalisateur….

" On en a voulu à Didier sur le moment, mais après, il nous apporte tellement que cela compense largement. Le foot a besoin de joueurs qui sortent de la norme. Chaque fois qu’il touche la balle, les supporters savent qu’il va se passer quelque chose et ils l’adorent. Mais oublier une carte jaune, ça ne risque pas de m’arriver... C’est notre métier, quand même, de savoir les règlements ! Même si avec les fautes de mains et maintenant le VAR, ça change continuellement. Alors oui, c’est vrai qu’on en rajoute parfois pour presser sur les arbitres : ce sont des humains, c’est difficile de résister à la pression d’un public, et on joue sur ça aussi, je l’avoue… " (sourire)

Sauf que le grand rapprochement est en cours : le Département Arbitrage de l’Union Belge envoie ses referees dans les clubs en semaines. Le but : améliorer les relations entre les deux mondes.

" Erik Lambrechts a débarqué chez nous il y a 2 semaines, c’était un peu spécial et on s’est posé des questions. Il a fait l’échauffement avec nous, puis il a arbitré nos oppositions. Non, il n’a pas fait les exercices de frappes et de centres. (rires) On nous a dit que c’était pour améliorer la compréhension entre nos deux métiers : si ça peut les aider à comprendre notre quotidien, tant mieux. Mais je reconnais que je trouve ça un peu spécial et je pense que chacun devrait rester à sa place… "

Meufs et caisses

Impossible de se tromper : avec leur faciès, Julien et Alexis sont bien les fils de leur père. Sorte de gendre idéaux, mèche sage, vocabulaire choisi, ils détonnent dans les vestiaires de foot.

" C’est clair qu’on ne cause pas beaucoup philosophie dans un vestiaire. Mais ça ne me dérange pas : on se charrie, tout le monde y passe, j’aime bien l’humour de vestiaire. Mais ce n’est pas pour autant que les footeux ne causent que de bagnoles et de gonzesses. J’ai mes amis du foot, Samy Mmaee et Alexander De Bruyn à St-Trond, les Liégeois Kevin Mirallas et Dino Arslanagic. Ma carrière s’écrit jusqu’ici en Flandre, et j’aime cette mentalité de travail : c’est plus strict qu’en Wallonie, mais ça me ressemble aussi, j’aime les règles et la ponctualité. Alors c’est vrai, ça manque parfois un peu de chaleur mais les Liégeois que nous sommes assurons l’ambiance, avec les Africains qui eux mettent la musique. Toutes ces cultures font que l’ambiance est unique ici… "

Alexids de Sart s’est d’ailleurs établi en plein centre d’Anvers, le bastion d’un certain Bart De Wever.

" Je parle flamand au quotidien, je fais l’effort et les gens me rendent la pareille. On fait circuler beaucoup de clichés et d’amalgames, avec les résultats des dernières élections. Mais je suis très bien accueilli ici et la vie est très agréable. "

Signer à Anderlecht…

Cet été, de Sart a donc signé pour 5 saisons au Bosuil. Mais cette transhumance s’est faite au forceps : le clan de Sart estimait son joueur libre de contrat pour une option levée dans des conditions obscures… alors que St-Trond vilipendait son employé, assimilé à Judas, pour une rupture de contrat basée sur la fameuse Loi de 78 – ce qui est contraire aux usages entre clubs de Pro-Ligue. Au final, la Pro-Ligue a imposé son arbitrage, et l’Antwerp a indemnisé St-Trond…

" La vérité, c’est que St-Trond demandait une somme déraisonnable pour me laisser partir, alors on a trouvé cette faille dans le contrat. J’aurais préféré ne pas passer en arriver là, car je suis reconnaissant envers St-Trond de m’avoir donné ma chance, mais je n’ai pas eu le choix. Parfois il faut penser à soi : le foot, c’est comme le reste, si on peut avoir un meilleur contrat ailleurs, on va le faire… "

Les liens rompus dans la douleur, les de Sart peuvent en parler. Tous deux enfants de Sclessin, Julien comme Alexis se sont vus désigner la porte de sortie.

" Julien a toujours clamé son attachement au Standard, il a beaucoup joué en équipe première. Moi, c’est différent, je n’y ai joué qu’un match, je ne lui dois rien et mon lien avec les supporters est très réduit. Les fans sont attachés à leur club, et tant qu’ils y jouent, les joueurs donnent tout. Mais les supporters doivent aussi comprendre le monde actuel et l’importance d’une carrière : si la boîte concurrente de leur patron leur propose un meilleur salaire, ils vont aussi y signer. Moi, j’ai signé pour 5 ans à l’Antwerp… mais tout le monde sait bien qu’aujourd’hui, aucun joueur ne va au bout de son bail. Et donc oui, contrairement à Julien qui a dit ne jamais vouloir signer à Anderlecht, moi je le ferais si j’avais une offre. Les journaux ont d’ailleurs dit, après ma première saison à St-Trond, que Bruges et Anderlecht me suivaient. Mais je n’ai pas eu de contact direct. "

À nous les Diables ?

Internationaux Espoirs au sein, respectivement, des deux dernières générations, les frères de Sart en arriveraient presque à se calquer sur le destin d’autres fratries actives au sein des Diables Rouges. Il y a eu les frères Mpenza et les Lukaku, il y a toujours les Hazard Brothers.

" Tout est toujours possible en football : si Julien obtient un bon transfert après sa bonne saison actuelle, et que moi je poursuis ma progression, pourquoi ne pas jouer aussi ensemble un jour chez les Diables ? La génération actuelle n’est pas éternelle… Alors oui, elle a fixé des standards très élevés, et sans doute que nous, les générations suivantes, on ne fournira pas autant de cracks. Mais Roberto Martinez a impulsé un travail de fond dans les clubs, et les frères Hazard et Youri Tielemans sont encore jeunes et sont les leaders de demain. Alors, pourquoi ne pas faire aussi bien ? "

Flash-back dans le temps : il y a 12 ans, les Espoirs de Jean-François de Sart brillaient à l’Euro et poursuivaient aux JO de Pékin. Les petits de Sart étaient déjà de la partie...

" Papa nous emmenait à Crainhem, et on jouait sur le bord du terrain d’entraînement. Les joueurs nous connaissaient à force… et aujourd’hui je partage le vestiaire avec Defour, Haroun et Mirallas ! On a connu très tôt les coulisses du foot, ça nous a permis de nous faire une carapace car ce que Papa a vécu au Standard n’était pas facile. Mais Papa nous emmenait aussi aux matches, et j’ai des photos comme ça avec Zidane, Trézeguet et Barthez. J’ai même plusieurs vareuses de l’équipe Espoirs des Pays-Bas, que les Diablotins avaient battus en demi-finale de l’Euro. Julien et moi, on s’était faufilés au vestiaire hollandais et j’ai récupéré le mailot de Royston Drenthe qui avait fait un tournoi de feu et venait de signer au Real Madrid ! J’ai repensé à tout ça cet été à l’Euro en Italie, Johan Walem amenait au vestiaire son gamin, qui joue à l’Udinese. Je me suis revu petit… Les gamins qui demandent des autographes les yeux pétillants, même aujourd’hui c’est mon meilleur moment de footballeur. "

Vive la province

Et s’il n’avait pas fait footballeur de sa vie ? Réponse : il serait peut-être devenu… journaliste sportif !

" J’ai commencé le Journalisme à l’Université de Liège, mais quand je suis passé pro au Standard, ce n’était plus conciliable. J’aime bien l’idée de gratter l’envers du décor. En Belgique, c’est comme dans tout, il y a de bons et de mauvais journalistes. Vous devriez vous contenter de décrire ce que vous voyez et ce que vous collecter comme informations, mais souvent certains interprètent et enveniment certains conflits. Après, c’est vrai que les malentendus viennent aussi de la communication des clubs : on ne peut pas tout dire, il faut garder certaines choses aux vestiaires. Car ce qu’on dit est souvent amplifié vu notre statut public, et on doit faire attention pour ne blesser personne ou créer des polémiques. On mesure donc notre image et nos mots. "

Et si ce n’est pas le journalisme, il faudra trouver autre chose. Car le monde du foot, pour lui, a ses limites.

" Je n’ai que 23 ans, j’ai encore le temps. J’aime la tactique et réfléchir au jeu, mais la vie d’entraîneur ne me tente pas : c’est encore plus dur que joueur, qui comporte déjà pas mal de sacrifices, malgré ce qu’on dit sur la vie des footballeurs. Je suis amoureux de mon sport mais je ne m’y vois pas toute ma vie. Il y a trop d’hypocrisie : du jour au lendemain, on vous fait passer de la lumière à l’ombre, et cela peut détruire des personnes. Moi, je préfère l’esprit du foot en Provinciale : on va souvent voir nos cousins qui y sont, et rien ne vaut le petit vieux le long de la ligne de touche, avec sa bière en main, qui gueule sur le joueur qui passe ! " (rires)

Qui pour contredire cette vérité absolue ?

