Alexandre Grosjean, le directeur général du Standard, tacle gentiment « La Tribune »

Le Standard a accroché de justesse la 3ème place des POI et est assuré de participer à l’Europa League la saison prochaine.

Le noyau actuel devrait être sérieusement relifté même si Alexandre Grosjean, le directeur général du Standard, se montre prudent : « Il y aura des changements comme il y en a chaque année. A ce jour, on a acté un départ (Marin à l’Ajax Amsterdam, ndlr) et l’arrivée d’un autre joueur (Amallah de Mouscron). Pour le reste, je n’ai pas de boule de cristal et je ne sais pas dire maintenant ce qui va se passer entre aujourd’hui et le 2 septembre prochain. On va constituer la meilleure équipe pour aborder la saison prochaine de la meilleure manière. »

En ce qui concerne le staff, la question est posée de savoir si MPH va poursuivre avec les mêmes éléments. Pour Alexandre Grosjean, il est trop tôt pour répondre à cela tout en insistant sur l’excellent travail effectué sur l’ensemble de la saison.

Et de tacler au passage l’émission « La Tribune » dont l’un des chroniqueurs avait infligé un 3/10 à la direction pour la saison écoulée.

« Dans « La Tribune » par exemple, je ne doute pas que Michel Lecomte va également faire le bilan de la saison et se poser les bonnes questions en se disant : « Tiens, est-ce que je vais garder les mêmes chroniqueurs ? ». Tout est possible. Le but est d’être meilleur encore l’année prochaine et pour cela on doit toujours réfléchir en termes de club. Il n’y a rien de plus important au Standard que le club. Tout est en dessous. On va toujours agir dans l’intérêt du club », a expliqué Alexandre Grosjean.

Enfin, au sujet du retour de Vincent Kompany au Sporting d’Anderlecht, il s’est montré plutôt positif : « C’est une réelle plus-value pour le championnat belge. On accueille un véritable champion qui a plus que performé dans le plus grand championnat du monde (la Premier League, ndlr). C’est donc une bonne nouvelle en soi ».