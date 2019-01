Alex Teklak : "On sent que la précipitation s'est emparée d'Anderlecht"

A la veille de la présentation du nouveau directeur technique d’Anderlecht Frank Arnesen, les rumeurs entourant le nom du prochain entraîneur vont bon train. Sera-t-il présent demain aux côtés du Danois ? Sera-t-il nommé avant le début du stage hivernale (du 7 au 14 janvier en Espagne) ? Les interrogations sont nombreuses.

"Ça va sans doute bouger de ce côté-là à Anderlecht, estime notre consultant Alex Teklak au micro de la RTBF. Les résultats n’ont pas été super probants jusqu’ici. Ils ont trouvé leur directeur technique, c’est bien mais la priorité pour eux c’est quand même d’arriver à trouver leur nouvel entraîneur. Les dirigeants estiment sans doute qu’ils doivent se renforcer à certaines positions. Tant qu’ils n’ont pas cet entraîneur, ils prennent des risques. Je suppose qu’ils vont bientôt officialiser un nouveau T1 mais on sent que la précipitation s’est un peu emparée d’Anderlecht. Ils sont dans une situation d’urgence. La direction ne s’attendait pas à une telle situation compliquée."

Et l’ancien défenseur de Mouscron de prévenir : "Maintenant, il ne faut pas non plus commettre d’erreurs en allant trop vite. Mais j’imagine que le nouveau coach sera présent pendant le stage."