Alex Teklak : "Le Standard ne peut plus aller chercher des joueurs avec un certain standing"

Mais pour pouvoir jouer le top 8, les Rouches doivent éviter les suspensions, les maladies ou les blessures. Le noyau est étriqué, du coup les renforts amèneront une stabilité et une émulation dans le groupe de Luka Elsner : "Je pense que les nouveaux transferts peuvent également être un bon signal envoyé par la direction aux joueurs actuels. Cette nouvelle concurrence devrait les motiver et redynamiser le noyau".

Des renforts qui s’avèrent être des seconds couteaux, logique quand on connaît la santé financière du club liégeois : "Le Standard est obligé d’aller chercher des joueurs sur lesquels on fait des paris. Des joueurs dont le statut n’est pas gonflé à bloc. Le Standard ne peut plus aller chercher des joueurs avec un certain standing. Ils savent très bien que le prix demandé sera épouvantable. Ils ne pourront pas l’assumer. Ni le prix du transfert et encore moins le salaire", confie Alex Teklak.

L’arrivée de Renaud Emond est plus qu’un pari. Après deux années de galère à Nantes, le Gaumais a soif de revanche. Il est apprécié en bord de Meuse. Il a l’esprit Standard et pour le consultant RTBF, il va tout faire pour revenir au plus haut niveau : "Sa motivation va rester intacte parce qu’il sait dans quel club il arrive. Il sait qu’il doit être bon pour la direction, pour les supporters et donc son orgueil va jouer".