Alex Teklak : "Le jeu d'Anderlecht était facile à lire pour le Beerschot"

Une déclaration approuvée par notre consultant Alex Teklak : "aujourd’hui, le Beerschot a fait ce qu’ Anderlecht a fait à l’Antwerp il y a deux semaines . Anderlecht était figé et trop facile à lire pour le Beerschot. Les mouvements que les Anversois faisaient en attaque, on ne les voyait pas à Anderlecht. Pareil avec le milieu de terrain. Tau a été marqué assez fortement. Et puis, lorsqu’Anderlecht avait la balle, le Beerschot faisait du marquage assez fort. Anderlecht était naïf lors des relances. J’ai l’impression que l’équipe de Vincent Kompany n’avait pas les armes pour jouer. Il fallait pourtant créer des mouvements et des incertitudes chez l’adversaire et ici ce n’était pas le cas."

Une défaite du coach ?

Avec ce non-match d’Anderlecht, tous les regards se tournent du côté de l’entraîneur. Est-ce que Vincent Kompany n’aurait pas dû faire quelques aménagements en voyant la prestation de son équipe ?

"On a vu que du côté du staff au Beerschot, il savait à quoi s’attendre. Mais du côté d’Anderlecht et de Vincent Kompany, même si le match avait été préparé, je pensais que Vincent allait changer des choses plus tôt en cours de match. Je trouve que mettre Verschaeren en ailier, ça n’a pas été bon. Il est coincé sur le couloir et il n’arrive pas à trouver de la liberté. Et puis, il a été sacrifié à la mi-temps. Ça fait partie du développement d’un jeune, comme par exemple avec Denis Praet à l’époque, mais est-ce que Verschaeren va pouvoir faire ça ? C’est encore trop tôt pour le dire", commence Alex.

Et notre consultant d’ajouter : "ce qui me surprend, c’est pourquoi commencer avec Verschaeren à droite et ne pas le mettre en 10 à la place de Tau. Ça aurait été intéressant. Si Verschaeren n’est pas bon pour le moment, ça ne l’aide pas de le mettre sur le flanc."

Si la prestation du jeune anderlechtois doit être pointée du doigt, celle de Zulj aussi : "Zulj est un joueur de position, il a une bonne qualité de passe. Mais il manque de vitesse d’exécution. Ici, on devait accélérer le jeu et éviter le pressing. Mais de manière générale, tous les joueurs ont été dominés et ils ne savaient pas quoi faire du ballon quand ils l’avaient dans les pieds", conclu Alex Teklak.

Avec cette défaite, Anderlecht est pour le moment 7e au championnat.