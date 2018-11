Alex Teklak: "Le football pour moi, c'est culturel !"

Ce dimanche soir, retrouvez toute l'équipe de "Complètement Foot" sur VivaCité de 20 à 23H. Avec David Houdret, Pascal Scime et Alex Teklak. Le livre "10 ANS Complètement Foot" sera disponible dès le 27 novembre 2018. Qu’ils soient auditeurs, journalistes, consultants, chanteurs ou encore dessinateurs, ces témoins dévoilent tout de leur passion du foot. Conçu comme un calendrier perpétuel, vous y retrouverez aussi toutes les grandes dates qui ont fait la fierté de notre football national. "La Parole aux Supporters"!



Découvrez quelques extraits du livre et du "Questionnaire Complètement Foot" auquel a répondu notre consultant Alex Teklak.



"En 1 seul mot", le football, pour vous c'est ?

Culturel. Car j’adore le coté diverse des équipes qui s’opposent, avec leur style, leur typicité liés à leurs origines "foot". C’est un peu moins marqué aujourd’hui car le football s’est "mondialisé", uniformisé... Mais heureusement les quelques exceptions éveillent toujours ma curiosité.

Quelle a été votre première émotion en lien avec le football ? Mon 1er match en D1! C'était en 1995, la rencontre Sporting de Charleroi face à l'Antwerp. Score final : 0-0. J'étais dans l'axe sous les ordres de Georges Leekens comme coach et j'avais 18 ans!

Quand vous étiez enfant, quel joueur étiez-vous dans la cour de récré ? Zbigniew Boniek, attaquant (oui, oui ;-)) polonais !

Quel est votre club favori ? La Juventus.

Votre stade favori ? "Celtic Park", du Celtic Glasgow. "The Paradise"!

Votre maillot de foot favori ? Celui de l'Atletico Madrid, saison du titre en 2014-2015.