Alex Teklak: "Bruges a été meilleur dans beaucoup de domaines"

Ce dimanche, pour le reprise de Complètement Foot, David Houdret, Pascal Scimè et Alex Teklak sont revenus sur le topper Club de Bruges – Anderlecht. Après un début de match prometteur, l’intensité de la rencontre a baissé et les Brugeois se sont finalement imposés sans trop de difficultés.

Pascal Scimè : "Autant d’un point de vue général, la première mi-temps m’a bien plu, autant la deuxième m’a laissé un peu sur ma faim au niveau du spectacle. Pas uniquement au niveau de la pauvreté des occasions, mais surtout au niveau de l’intensité de la rencontre. Bruges a géré avec beaucoup de facilité et on a senti que les Anderlechtois étaient un peu tendres, surtout pour ce type de match-là, dans cette atmosphère-là, avec cette ambiance-là. Ça m’a laissé un petit peu sur ma faim."

Pascal Scimè sur le but marqué rapidement : "Cela n’a pas conditionné la suite de la rencontre parce qu’Anderlecht a laissé passer l’orage et puis est revenu vraiment bien dans le match, en bloquant Bruges, en égalisant au moment où il fallait. Notez que les deux équipes ont marqué sur leurs premières possibilités. Il y a eu du réalisme. Musona avait touché un seul ballon avant le but. Et puis quand on analyse le match, Bruges a marqué aux moments les plus opportuns, c’est-à-dire en tout début de match et en fin de première mi-temps. Cela a de quoi casser vraiment le mental et le schéma de jeu des Anderlechtois. Le premier but n’a pas eu de grosses conséquences. Par contre j’ai l’impression que le deuxième but brugeois a eu de grosses conséquences sur la suite. Alors est-ce que Hein Vanhaezebrouck n’a pas réussi à trouver les mots à la mi-temps ? Est-ce que Bruges était tout simplement plus fort aujourd’hui, surtout dans le contrôle et la gestion en deuxième période ? C’est fort possible aussi."