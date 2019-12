Alex Czerniatynski : "Le Standard a tous les atouts pour remporter ce clasico"

A la veille du clasico qui opposera ce dimanche le Standard et Anderlecht à Sclessin, Alexandre Czernyatinski nous a confié ses impressions. L'ex-diable rouge, qui a porté le maillot des deux équipes dans les années 80, suit toujours de près l'évolution de ses deux anciens clubs. Selon lui, Anderlecht doit réagir sous peine de louper les play-offs 1 même si le Standard, surtout à domicile, fait figure de favori.

-Alexandre Czerniatynski, vous avez disputé de nombreux Standard-Anderlecht au cours de votre carrière, tant côté liégeois que bruxellois. Selon vous, ce clasico n'est-il pas un peu dévalué vu la forme affichée par les Anderlechtois cette saison ?

"Vous savez, Standard-Anderlecht, c'est est toujours un match particulier. C'est le match qui est coché en premier lieu par les supporters lors de la publication du calendrier, même si cette année Anderlecht est nettement moins fringuant. Cela dit, un clasico est toujours un match spécial avec beaucoup d'engagement. Le stade sera plein avec comme toujours énormément d'ambiance. En puis, vu sa situation au classement, ce match est très important pour Anderlecht s'il ne veut pas louper les play-offs 1".

-Le Standard est favori selon vous malgré le match européen disputé par les Rouches jeudi soir face à Arsenal ?

"Oui, ce sont des joueurs professionnels. Il ne faut donc pas prendre ce match européen comme excuse. Au contraire, vu leur prestation, cela doit donner encore un peu plus de confiance aux Standardmen avant ce match contre Anderlecht. En plus, les joueurs préfèrent enchaîner les matches, surtout les affiches comme celles-ci, plutôt que les entraînements. Donc, je ne pense pas que la rencontre de jeudi face à Arsenal va poser un problème aux joueurs du Standard qui seront prêts, croyez-moi, pour le clasico".

-Michel Preud'homme devra aussi tenir compte des absences de Paul-José Mpoku et de Mehdi Carcela, suspendus dimanche. Un coup dur pour l'entraîneur liégeois ?

"Oui, c'est sûr mais vous savez le noyau du Standard est assez étoffé pour palier ces absences même si c'est vrai que Paul-José Mpoku a été impressionnant contre Arsenal. Maintenant, n'oublions pas non plus qu'à Anderlecht, les absents sont encore plus nombreux qu'au Standard".

-Est-ce donc le bon moment pour le Standard de disputer ce clasico, face à une équipe d'Anderlecht en plein doute actuellement ?

"Je ne sais pas car on cette équipe anderlechtoise reste une énigme pour moi. On ne sait jamais comment va évoluer cette équipe. Vont-ils enfin se reprendre ? Le calendrier du Sporting est très compliqué. Les Bruxellois vont affronter les ténors du championnat avec le Standard et puis Genk, l'Antwerp et Bruges. Rien que du lourd. Donc, Anderlecht ne peut pas rentrer bredouille de Sclessin. Les joueurs du Sporting vont jouer avec le couteau sur la gorge pour éviter la défaite. Malgré cela, je ne vois pas Anderlecht gagner au Standard. Les Liégeois sont généralement intransigeants dans leur stade, soutenus par leur public. Je pense donc que le Standard a tous les atouts pour décrocher la victoire dans ce clasico".

-Pourtant à l'aller, Anderlecht l'avait emporté. Dès lors, les Bruxellois n'ont-ils pas les moyens de créer la surprise dimanche à Sclessin ?

"Je me souviens de la victoire d'Anderlecht au match-aller mais on ne peut pas dire que depuis ce match, le Sporting a convaincu en championnat. Tout le monde se demande quand Anderlecht va enfin décoller. Cette situation dure depuis cinq mois. Parfois, il y a un éclair avec un bonne prestation, suivie ensuite de cinq mauvais matches. Je ne sais donc pas comment les mauves vont négocier ce match très délicat à Sclessin. Quant au Standard, il est bien sûr favori et ce n'est pas forcément un avantage mais je le répète encore une fois, si Anderlecht veut jouer les play-offs 1, la défaite sera interdite ce dimanche à Sclessin".