Alex Czerniatynski : "A Wembley, même les supporters du Beerschot nous soutenaient !"

Evoquer le retour en Europe de l’Antwerp, qui affronte Plzen ce jeudi soir en préliminaire de l’Europaligue, c’est se rappeler qu’il fut un temps où les clubs belges atteignaient des finales européennes. Le Great Old est d’ailleurs le dernier cercle belge à avoir milité à ce stade : c’était le 12 mai 1993 face au Parme de Georges Grün, dans le mythique Wembley, bien avant sa rénovation.

" La première image qui me revient, ce sont ces 25.000 supporters qui étaient déjà dans le stade quand on est arrivés " se souvient Alex Czerniatynski, qui emmenait l’attaque du Matricule 1 avec Francis Severeyns. " Il y avait des supporters venus de toute la Belgique, car habituellement on n’avait jamais plus que 5 à 10.000 spectateurs au Bosuil. Il y avait des fans d’Anderlecht et du Standard, il y en avait même du Beerschot, le grand rival anversois ! Ils ont chanté les noms de chaque joueur individuellement. Je n’oublierai jamais ce moment : rien que d’en parler, j’en ai encore la chair de poule. "

L’Antwerp perdra ce match 3-1, après une égalisation signée Cisse Severeyns, sur une action menée avec Czernia. La compo anversoise renseignait des noms comme Ronny Van Rethy, Didier Segers ou Rudy Taymans : le foot de Papa, le football au courage…

" La force de ce groupe, c’est qu’on était de véritable amis, on était une vraie bande : titulaires et réservistes, tout le monde se serrait les coudes. On sortait ensemble : nos épouses nous ont accompagnés à chaque déplacement, et nos supporters les protégeaient dans les tribunes. Je me souviens d’un match de fou au Steaua Bucarest : je n’ai jamais connu une telle pression dans toute ma carrière. "

Aujourd’hui, tout a changé… sauf peut-être ces fameux supporters.

" Les supporters anversois sont des fous : soit ils vous adorent, soit ils vous détestent, il n’y a pas d’entre-deux " poursuit Czernia. " Il n’y a qu’à voir cette saison : ils suivent l’équipe partout, ils la boostent, à Eupen ils étaient plus nombreux que les supporters locaux… malgré le nombre de tickets limités. Quand vous vous donnez à fond, ils sont toujours derrière vous. Mais si c’est moins le cas, ils peuvent se retourner contre vous. Je me souviens d’une saison où c’était du grand n’importe quoi au club : les fans étaient capables de boycotter le stade… mais ça ne durait jamais très longtemps. " (rires)

Entre-temps, le Great Old a basculé en D2 où il a végété durant 13 saisons. Mais dès son retour en D1A, il a rejoué le haut du tableau.

" Quand je vois ce qu’ils ont bâti en 2-3 ans je dis ‘Chapeau !’ Les joueurs qu’ils ont amenés, le stade qu’ils ont rénové, tout ça en dit long sur leurs ambitions. Le propriétaire a d’énormes moyens financiers, Lucien D’Onofrio a un gros réseau de joueurs. Dans 4-5 ans, le club veut jouer le titre… et pourquoi pas dès cette saison ? Car si Dieumerci Mbokani, mon chouchou (sourire), réussit son objectif de marquer 15-20 buts cette saison, croyez-moi, ils ne seront pas loin du titre, méfiez-vous d’eux ! Pour l’Europe, ça va être un peu juste. On ne peut jamais jurer de rien en football, mais refaire une épopée comme de notre temps me semble impossible. Avec les équipes qui redescendent de Ligue des Champions, l’Europaligue est d’un haut niveau. Et si l’Antwerp atteint la phase des groupes, ce sera déjà une belle réussite. "

Aujourd’hui, Czernia a 59 ans et entraîne l’Olympic Charleroi-Farciennes. À plusieurs reprises, il a même postulé au Bosuil comme T1.

" J’ai chaque fois été retenu dans les deux-trois derniers candidats… mais sans jamais être l’heureux élu. Mais pourquoi ne pas un jour revenir dans ce club dans une autre fonction ? Quand je vois les matches qu’ils font, l’équipe et le stade, je rêve même de rechausser mes crampons et de jouer avec eux. Avec mes matches avec l’Olympic et mes missions de scouting, je n’ai pas l’occasion d’aller voir les matches au Bosuil. Mais quand on m’invite pour donner un coup d’envoi, je constate que le public ne m’a pas oublié. Et ça me fait chaud au coeur... "