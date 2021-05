Alessio Castro-Montes sur le gril : "Eden Hazard n'a pas choisi son meilleur moment…"

C’est le Gantois en forme de cette fin de saison et ce samedi, il retrouve le Standard où il a fait une grande partie de sa formation : en jeu, la lutte pour l’Europe. Il évoque Johan Cruyff, le Covid-19, Lionel Messi, les datas, Hein Vanhaezebrouck, les psys dans le foot, Wout Van Aert, la place de l’argent et Youri Tielemans. Mais aussi les backs-ailiers, Noah Lang, le leadership, Zinho Vanheusden, les expected-assists, Thomas Foket, les réseaux sociaux, l’affaire Refaelov et le Camp Nou. Mais surtout… le Nutella. Alessio Castro-Montes passe " Sur Le Gril ".

Sur le Gril - Alessio Castro Montes (La Gantoise) - 07/05/2021 C’est le Gantois en forme de cette fin de saison et ce samedi, il retrouve le Standard où il a fait une grande partie de sa formation : en jeu, la lutte pour l’Europe. Il évoque Johan Cruyff, le Covid-19, Lionel Messi, les datas, Hein Vanhaezebrouck, les psys dans le foot, Wout Van Aert, la place de l’argent et Youri Tielemans. Mais aussi les backs-ailiers, Noah Lang, le leadership, Zinho Vanheusden, les expected-assists, Thomas Foket, les réseaux sociaux, l’affaire Refaelov et le Camp Nou. Mais surtout… le Nutella. Alessio Castro-Montes passe " Sur Le Gril ".

C’est le Gantois en forme de cette fin de saison et ce samedi, avec l’Europe pour enjeu, il retrouve le Standard où il fait ses années de formation. Il évoque Johan Cruijff, le Covid-19, Lionel Messi, les datas, Hein Vanhaezebrouck, les psys dans le foot, Wout Van Aert, le rôle de l’argent et Youri Tielemans. Mais aussi Zinho Vanheusden, les backs-ailiers, Noa Lang, les expected-assists, Thomas Foket, les réseaux sociaux, l’affaire Refaelov et le Camp Nou. Mais surtout… le Nutella. Alessio Castro-Montes passe " Sur Le Gril ". Les Play-Offs 2 (appelez-les Europe Play-Offs…) pour sauver une saison : à l’entame de l’exercice, les Gantois clamaient vouloir concurrencer Bruges pour le titre, on sait ce qui a suivi. Au final, les Buffalos ont accroché in extremis un ticket pour ce tour final des pauvres… après avoir consommé quatre entraîneurs. " Je ne sais pas ce qui s’est passé mais oui, vous pouvez parler… de saison de merde ! " commence Alessio Castro-Montes, dont le patronyme renvoie à son grand-père venu d’Espagne pour travailler dans nos mines. " Certains n’ont peut-être pas supporté la pression. On a aussi perdu Jonathan David qui confirme sa grande valeur aujourd’hui à Lille… et le Covid a également brouillé pas mal de cartes. Mais on a toujours fait preuve de motivation et de concentration, il y a juste cette irrégularité et ce manque de constance qui restent des énigmes pour moi. Maintenant, on va tout donner pour arracher cette place européenne même si avec Ostende, le Standard et Malines, on a trois adversaires de qualité. On a notre sort en main : si on bat deux fois le KVO, on passera devant. Sinon, il nous restera à préparer la saison prochaine… " " Hein est le plus exigent… " Venu d’Eupen voici deux ans, le flanc né en Flandre a pris de la consistance cette saison : reconverti ailier par Hein Vanhaezebrouck, dont le système est conçu pour des backs à gros moteur, il a aligné 6 buts (dont 4 rien que sur la fin de phase régulière). S’érigeant en 2e meilleur buteur buffalo derrière l’inaccessible Roman Yaremchuk ! " J’ai été formé comme milieu offensif et c’est Claude Makelele, à Eupen, qui m’a fait reculer au back droit : il se disait qu’avec mon gros physique, je pouvais être plus utile avec des mètres devant moi. Moi, tant que je jouais, j’étais ouvert à tout… Avec Thomas Foket à l’époque du titre gantois, Vanhaezebrouck a démontré qu’il aimait des profils comme le mien : je peux attaquer, rentrer dans le jeu et tenter ma chance. Mais je dois aussi assurer des courses de repli. Hein est l’entraîneur le plus exigent de ma carrière jusqu’ici : il me demande de rester en mouvement, de réfléchir, de soigner les détails, physiquement c’est aussi celui qui me fait le plus bosser. Et dire que je n’ai pas encore fait de préparation : ça promet pour cet été…

Alessio Castro-Montes sur le gril : "Eden Hazard n'a pas choisi son meilleur moment…" - © VIRGINIE LEFOUR - BELGA " À 10 ans au Camp Nou… " Avec des origines hispaniques… et un père et un frère supporters du Real Madrid (" Moi, c’est Barcelone, donc l’élimination à Chelsea m’a fait assez plaisir… " ironise-t-il), Castro-Montes est forcément branché sur la Liga. " C’est le foot qui m’attire le plus, et je rêve d’un jour signer en Primera Division. Je me souviens avoir vu Lionel Messi lors d’un match au Camp Nou. J’avais une dizaine d’années et l’Argentin était tout jeune : il avait commencé sur le banc, il est monté… et il a marqué deux buts ! Quel souvenir ! J’ai eu des offres d’Espagne, pas trop concrètes, mais j’ai le temps (NDLA : il va fêter ses 24 ans dans quelques jours). Là, je viens de resigner à Gand pour 3 ans. Mon salaire ? Oui, j’ai été augmenté… et c’est normal : mon statut a changé. On parle toujours du régime de faveur des footballeurs… et c’est vrai qu’on est bien payés par rapport à des métiers très difficiles, comme actuellement dans les soins de santé. Mais nous avons aussi nos sacrifices, surveiller notre alimentation et notre hygiène de vie. Avant d’être professionnel, je me faisais des tartines de Nutella… mais tout ça, c’est bien fini ! " (rire) " Le Standard reste un peu mon club de cœur… " Samedi soir, Castro-Montes retrouve Sclessin : il a passé sept saisons au Standard, de ses 7 ans jusqu’à ses 14 ans. De quoi remuer quelques sentiments… quelques jours après l’affaire Refaelov et alors qu’Eden Hazard se fait dézinguer pour avoir rigolé avec ses ex de Chelsea, quelques minutes après l’élimination du Real ?

Alessio Castro-Montes sur le gril : "Eden Hazard n'a pas choisi son meilleur moment…" - © JOHAN EYCKENS - BELGA " Mon club, c’est Gand… mais je ne nie pas que le Standard est toujours dans mon cœur. Je n’ai jamais été dans la situation de Lior Refaelov, mais pour moi, il ne fait pas de doute que quand vous êtes sous contrat dans un club, vous vous engagez à fond, et jusqu’au bout. On est tous des professionnels. Moi, si je marque contre le Standard samedi, j’en profiterai pleinement. J’avais déjà buté l’année passée contre les Rouches et on m’avait reproché, notamment tous mes potes supporters liégeois, d’avoir fêté devant le kop du Standard. Mais je ne m’en étais pas rendu compte ! C’était aussi mon premier but en D1, je venais de prendre une place de titulaire : j’étais dans un total black-out ! Après, les images d’Hazard sont un peu malheureuses : Eden retrouvait sans doute des copains à lui… mais il a très mal choisi son moment, avec toutes ces caméras partout ! On le connaît, Eden : il est spontané, il ne se pose pas mille questions… Mais aujourd’hui, tout est filmé, tout est scruté, tout est analysé, tout arrive sur les réseaux sociaux. J’ai appris à surveiller mon comportement car on a une image publique : il ne faut pas blesser les supporters et on doit donner l’exemple aux plus jeunes. Il ne faut pas faire le con (sic). " " Mes centres ne vont pas au fond… " Sous le charme de Noa Lang (" Le Brugeois est pour moi, et de loin, le meilleur joueur du championnat "), le Gantois note les évolutions du foot, toujours plus basé sur les statistiques. " On demande aux joueurs actuels un registre complet, de la technique, des courses, du rendement. Je suis de près mes datas, et Vanhaezebrouck insiste aussi sur les courses à haute intensité. On est l’équipe qui produit le plus d’occasions… non-suivies de but (NDLA : expected-goals) ! Je ne sais pas si nos attaquants sont stressés ou pensent aux ratés des matches précédents quand ils se présentent devant le but, mais c’est vrai qu’on vendange beaucoup... Moi, je suis dans le haut du classement des expected-assists : je sers pas mal de centres… mais les ballons ne vont pas assez au fond. (clin d’œil) Tout le monde connaît aujourd’hui notre système de jeu, donc on travaille sur d’autres variantes. La semaine passée, le coach nous a projeté des vidéos du Bayern et du PSG pour qu’on améliore nos reconversions. On n’a évidemment pas les mêmes joueurs (il grimace) mais on peut toujours essayer de calquer quelques phases. "

Avec ses parents. - © JAMES ARTHUR GEKIERE - BELGA " Pas facile de parler de ses émotions… " Chez les Castro-Montes, ça cause plutôt ballon : son père est scout pour le Standard… et le fut pour les Diables Rouges. " Il a bossé pour Marc Wilmots et faisait partie du staff des Diables lors du Mondial 2014 au Brésil. C’est aussi lui qui a repéré Zinho Vanheusden et l’a fait venir au Standard quand il était petit : j’ai souvent croisé Zinho là-bas. Mon père a l’œil pour voir les petits détails, et il débriefe tous mes matches : parfois, ça m’énerve d’ailleurs… car au final, il a toujours raison ! (rires) A Gand, Hein Vanhaezebrouck a fait revenir un coach mental : il dresse votre profil psychologique, et moi, il m’a appris à mieux me concentrer. C’est très utile quand on traverse des périodes de stress ou pour un jeune joueur qui va jouer son premier match. Le monde du foot est encore très frileux sur ce sujet, mais moi je suis pour ! Même si ce n’est pas toujours facile de confier ses émotions à une personne extérieure... " " Interdit de dégager… " L’ailier buffalo a aussi cette particularité d’avoir connu les deux grands centres de formation du football francophone : 7 ans au Standard et 2 saisons à Anderlecht. " Chez les Rouches, on mettait plutôt l’accent sur les résultats alors qu’à Neerpede, c’était la culture du beau jeu. À Anderlecht, il était interdit de dégager le ballon : on était obligé de construire proprement, en trouvant des solutions footballistiques. Le projet foot-école était aussi plus développé à Bruxelles même si le Standard a comblé son retard dans ce domaine. J’étais de la génération de Youri Tielemans. Je l’ai d’abord connu comme adversaire, puis comme équipier… même s’il a été très vite surclassé : il était déjà au-dessus du lot ! Moi, j’ai quitté Anderlecht après une blessure d’un an : sans cela, j’aurais peut-être intégré le noyau A... Personne ne saura jamais. Mais j’ai obtenu du temps de jeu ailleurs, donc je n’ai pas de regrets. "



Alessio Castro-Montes sur le gril : "Eden Hazard n'a pas choisi son meilleur moment…" - © BRUNO FAHY - BELGA " Avant d’avoir le Covid, j’ai eu peur pour ma carrière… " L’automne dernier, la pandémie a aussi frappé le club gantois, privant l’équipe de plusieurs titulaires. " Moi, j’ai fait le Covid en novembre… mais je n’ai pas du tout été malade ! Je suis resté chez moi à ne rien faire pendant deux semaines, avec ma copine qui était aussi en quarantaine. J’ai mis du temps à rattraper le déficit physique… mais c’est tout. Avant de choper le virus, j’avais pourtant très peur : avec tout ce qu’on disait, et toutes ces personnes en soins intensifs, j’ai redouté que ça mette fin à ma carrière... Mais au final, tout s’est bien passé et je suis encore protégé par mes anticorps. Mais je pense que le monde ne sera plus jamais comme avant : les précautions d’hygiène vont demeurer et les gens resteront très prudents à l’avenir. Pendant la période où on devait s’entraîner par petits groupes, je me suis acheté un vélo de course et je me faisais des sorties de 100 km. J’aime bien le cyclisme, et quand on était petit, mon frère et moi, mon père nous emmenait voir le Tour de France. C’est en produisant de tels efforts qu’on se rend compte de la performance de coureurs comme Wout Van Aert. Je suis plutôt grimpeur et j’aimerais faire des cols… mais je n’ai pas encore convaincu ma copine : en période de vacances, elle est plutôt farniente à l’hôtel " (clin d’œil) Le 14 de Johan… Avant cela, les Gantois auront à cœur d’honorer leur statut de favori de ces Europe Play-Offs. A commencer par ce déplacement à Sclessin. Avec son n°14 sur le dos.

Alessio Castro-Montes sur le gril : "Eden Hazard n'a pas choisi son meilleur moment…" - © JOHN THYS - BELGA " J’avais l’habitude de prendre le 17 (NDLA : il est né le 17 mai… comme son père !), mais à Eupen ce numéro n’était pas libre. Le 14 l’était, et j’ai directement pensé à Johan Cruijff, qui a rendu ce chiffre mythique. J’ai vu des vieilles vidéos de lui, il aussi révolutionné le jeu par ses idées, tant au Barça que dans le foot en général. Depuis que je le porte, ce numéro m’a porté chance car ma carrière a décollé. Et je compte bien que ça continue ! J’ai aussi mes petites superstitions : avant le match, mettre ma chaussure droite avant ma gauche, pareil avec mes jambières… et d’autres trucs que j’oublie tellement c’est devenu automatique. Toujours le même caleçon ? Non, ça quand même pas ! (il rigole) Ce n’est pas fort au point que je ré-enleve ma chaussure gauche si je n’ai pas mis la droite avant… mais ce sont des petites choses qui me mettent à l’aise pour un match. Sinon, je risque d’un peu gamberger… " À l’idée de louper le train de l’Europe ?