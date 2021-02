Albert Sambi Lokonga : "On n'a pas vu un bon Anderlecht, on n'y était pas"

Anderlecht a, sur papier, laissé passer une belle occasion de monter provisoirement à la troisième place du championnat en ne ramenant qu'un match nul (0-0) de son déplacement au Cercle de Bruges, avant-dernier du classement dimanche soir. Mais au vu du déroulement du match, les Mauves peuvent plutôt s'estimer heureux d'avoir réussi à décrocher un point. Ils n'ont par exemple pas cadré la moindre frappe, et leur ancien gardien, Thomas Didillon, a passé une soirée assez tranquille...

"On n'a pas vu un bon Anderlecht ce dimanche soir, a analysé, lucide, Albert Sambi Lokonga au micro de la Pro League. On a manqué d'intensité, on a vu beaucoup d'erreurs techniques sur des ballons assez simples. C'était difficile, on n'y était pas, tout simplement. A chaque minute, on sentait qu'il y avait l'espace pour marquer, mais on ne l'a pas fait. On ne peut que le regretter. Cette équipe est fort jeune, il faut nous laisser progresser, match après match. On ne doit pas voir trop loin."