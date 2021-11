Albert Sambi Lokonga évalue son ex-club Anderlecht : "Vincent Kompany ne mérite pas toutes ces critiques"

Expatrié aujourd’hui à Londres, où il défend les couleurs d’Arsenal, Albert Sambi Lokonga a gardé la connexion avec Bruxelles, Anderlecht… et Verviers. Au micro de la RTBF, il commente la saison d’Anderlecht… et les inondations dans la vallée de la Vesdre.

Sambi a quitté le parc Astrid cet été pour les sirènes des Gunners. Il avait connu les deux premières saisons sous les ordres du Vincent Kompany joueur-entraîneur… puis seulement coach. La saison actuelle est à l’aune des précédentes : 8e actuel à l’approche de la rotation hivernale, le Sporting mauve est virtuellement tout juste placé… pour les Play-Offs 2.

" Ca me fait un peu mal de voir le Sporting comme ça… et Vinnie aussi critiqué " grimace Sambi Lokonga. " Mais c’était déjà comme ça quand j’étais là : ce n’était pas facile, on était critiqués… Mais les gens aiment bien critiquer : Anderlecht attire toujours l’attention… Après, on a vu en fin de saison de quoi on était capables… et personne ne nous attendait aussi bien classés (NDLA : une 4e place et une participation aux Play-Offs 1). Il fallait juste faire confiance à Vinnie et lui laisser le temps d’appliquer ses principes de jeu. "