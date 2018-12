Albert: "Oulare, c'est le numéro 9 que cherche Michel Preud'homme"

Le Standard est allé chercher un point sur le terrain synthétique de Saint-Trond (1-1) ce samedi dans le cadre de la 18ème journée de Pro League. Le but de la rencontre a été inscrit pour les Liégeois par le revenant Obbi Oulare, fêtait sa première titularisation sous les couleurs du Standard après avoir été écarté des terrains pendant de longs mois. Il a égalisé en seconde mi-temps (59').

Un retour aux affaires victorieux pour l'ancien joueur du FC Bruges, qui n'avait plus marqué depuis 309 jours suite à ses pépins physiques. C'est aussi une nouvelle solution offensive pour Michel Preud'homme. "Le Standard en avait besoin, franchement" a déclaré Philippe Albert ce lundi sur le plateau de la Tribune. "Je crois que c'est le numéro 9 que cherche Michel Preud'homme."

"Surtout quand on sait que lorsque Michel Preud'homme a ramené le titre au Standard, c'était avec Mbokani et De Camargo. C'est donc un peu le type de joueur que l’entraîneur du Standard apprécie. Avec un Oulare à 100%, qui évite les blessures, des joueurs comme Mpoku, Carcela ou Lestienne vont pouvoir faire beaucoup plus mal."