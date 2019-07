Albert : "L'arrivée de Kompany va faire un bien fou non seulement à Anderlecht mais aussi au football belge"

C’est la rentrée des classes. Le championnat de Belgique de football reprend ce vendredi et nous avons profité de l’occasion pour tendre notre micro à Philippe Albert pour préfacer ce nouveau millésime de la Pro League. Un championnat que l’ancien Diable rouge aborde avec une pincée d’excitation.

"Je pense que les clubs ont déboursé beaucoup d’argent pour des jeunes joueurs talentueux qui vont bonifier notre championnat" explique l’ancien défenseur, interrogé par Benjamin Deceuninck. "Il a aussi des joueurs comme Nasri qui arrivent en Belgique. Il voudra prouver à tout le monde qu’il a du talent. Il sort de 2 saisons difficiles, il sera donc motivé. A Anderlecht, l’arrivée de Kompany va faire un bien fou non seulement au club mais aussi au football belge."

L’ex-Mauve n’hésite donc pas à placer son ancien club parmi les équipes qui vont se disputer le titre. "Je pense qu’Anderlecht devrait retrouver les premiers rôles."

Pourtant, c’est un peu le flou à Anderlecht. Certes, Kompany est arrivé mais il lui faudra peut-être du temps pour imposer sa marque. "Il faut être patient. Vincent est un compétiteur. Il n’est pas revenu à Anderlecht pour terminer sa carrière en roue libre. Ce sera un peut-être un peu juste pour le titre mais dans ses déclarations il est ultra-positif. Et j’adore ce discours où il indique qu’Anderlecht doit jouer le titre chaque année."

Le Standard sera aussi à tenir à l’œil. "Tout le monde sait que la deuxième saison de Preud’homme est en principe couronnée de succès" analyse Philippe Albert.

"Le Standard a perdu Djenepo et Marin mais a transféré très intelligemment. Avec Oulare et Avenati devant cela peut faire très mal. Carcela et Mpoku restent sur une saison assez décevante donc je m’attends à voir des joueurs complètement métamorphosés. Le courant ne passait pas entre Emilio Ferrera et eux, ce n’est un secret pour personne. Je m’attends à les voir au même niveau que lorsque Sa Pinto était entraîneur. Le Standard a un super coup à jouer."

Derniers membres du quatuor de favoris pour Philippe Albert : le FC Bruges et Genk. "Bruges est costaud depuis plusieurs saisons et a donné 8 millions pour transférer un jeune attaquant brillant. Donc je pense que le titre devrait se jouer entre ces clubs-là, sans oublier Genk qui a perdu énormément de joueurs mais qui a transféré intelligemment, comme d’habitude."

L’analyse de notre consultant est moins optimiste pour le Sporting Charleroi. "Les supporters craignent le pire car peu d’argent a été investi dans les transferts entrants" termine Philippe Albert. "Le début de championnat sera compliqué. J’espère que la direction fera le nécessaire pour combler les joueurs qui sont partis et vont partir. Charleroi est à un tournant. L’après-Mazzu sera difficile à gérer."