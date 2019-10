Albert : "Kompany doit trouver une équipe type et ne pas faire plaisir à certains joueurs"

Après la nouvelle contre-performance d'Anderlecht ce weekend contre Waasland-Beveren, il semblait inévitable de ne pas aborder le sujet RSCA sur le plateau de la tribune lundi. Une question s'est dès lors posée : que doit faire Vincent Kompany, et dans une moindre mesure Marc Coucke, pour que la situation s'améliore ?

"Je ne sais pas..." affirme Stephan Streker d'emblée. "Si je devais boire un coup avec lui, je ne saurais pas quoi lui dire. Pour Coucke c'est encore plus "emmerdant". Il est pieds et poings liés : s'il vire Kompany, il explose en plein vol. Si vous vouliez une preuve que l'argent ne fait pas le bonheur, la voilà."

Pour Philippe Albert, la solution doit être trouvée sur le terrain : "Il doit trouver une équipe-type et ça va marcher. Il n'a que huit points de retard sur la 6e place, il faut y croire. Si même lui n'y croit plus, autant jeter l'éponge. Mais il doit identifier un onze de base, placer les joueurs à leurs meilleurs postes et pas faire plaisir à certains. Je pense à Zulj qu'on place en 6 alors que c'est Sambi Lokonga qui doit jouer là. Il doit travailler les automatismes parce qu'il y a du talent."

Pour Nordin Jbari, c'est plus la structure de travail qui doit être revue : "Il a joué en Coupe, il s'est blessé alors qu'il y avait un match contre Waasland-Beveren trois jours plus tard. Il faut qu'Anderlecht trouve quelqu'un que Kompany respecte et avec qui il pourrait avoir une discussion et lui dire qu'il ne doit pas jouer ce match. Kompany est encore un joueur, il fonctionne à l'émotion. Un ancien joueur comme Enzo Scifo pourrait le raisonner. A Anderlecht, tout le monde lui dit oui, il n'y a personne pour lui dire non."

"Ou il faudrait tout simplement un coach, un coach d'expérience..." conclut Thierry Luthers.