Albert: "C'est la pire finale des 40 dernières années au niveau football"

Les journalistes et chroniqueurs de la Tribune sont revenus ce lundi sur la finale de la Coupe de Belgique, remportée par le Standard et dont le directeur sportif, Olivier Renard, était invité sur le plateau. le niveau de la rencontre a été abordé d'entrée dans l'analyse du match: "Les conditions ont joué sur le niveau du match" pointe Olivier Renard, critiquant l'état du terrain. "La Ligue demande à chaque club d'avoir un terrain chauffé mais par contre le terrain de la finale de la Coupe de Belgique n'est pas chauffé... C'est un des éléments qui explique que les deux équipes n'ont pas fait un grand match."

"On a bien commencé le match mais on a commencé à douter après 15 minutes et la première occasion de Genk" analyse le dirigeant liégeois. "C'est vrai que le spectacle n'était pas au rendez-vous. Mais on a eu un parcours où nous avons fait le spectacle. Une finale, ça se gagne, ce n'est pas là pour le spectacle. Je pense sincèrement qu'on mérite cette coupe pour notre parcours. En finale, il n'y avait pas une équipe qui méritait la coupe plus que l'autre. On a joué au même niveau. Et les deux équipes ont eu 120 minutes pour l'emporter. On a marqué un but, la pièce est tombée de notre côté."

"Le Standard est allé se qualifier à Anderlecht, à Ostende" compte Rodrigo Beenkens. "Le Standard a éliminé en deux matches la meilleure équipe du championnat: Bruges. Puis Genk en finale. C'est un parcours fantastique."

"J'ai été très déçu en tant que spectateur neutre de cette finale" tempère Philippe Albert. "Quand on voit les deux équipes, on est en droit d'attendre un tout autre spectacle. J'ai passé un samedi soir très très ennuyeux. Je ne me rappelle pas avoir déjà vécu un match où les deux équipes passent collectivement autant à côté de leur finale. Pour moi, c'est la pire finale des 40 dernières années au niveau football. Le résultat est là: le Standard a une nouvelle coupe dans sa vitrine mais vu le talent qu"il y avait sur le terrain, j'ai été déçu."