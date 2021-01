Ait El Hadj, homme du match : "C'est une fierté de jouer pour Anderlecht et Kompany"

Anderlecht a réalisé un match référence face à Charleroi ce mardi soir (3-0). Et dans cette rencontre, c’est Anouar Ait El Hadj qui a été élu homme du match. Une mise en lumière pour un joueur encore peu connu dans notre championnat. Il faut dire qu’il n’a que 18 ans et c’est un "produit" du club bruxellois.

"C’est une soirée parfaite, je suis très content pour l’équipe. Et pour moi aussi, même s’il ne manquait plus que le but ou l’assist mais le plus important ce sont les trois points." Le joueur est jeune, mais il semble être déjà bien drillé à l’exercice de l’interview d’après-match.

"C’est une fierté de jouer pour ce club, d’être dans ce groupe. Il ne faut pas oublier qu’on a une équipe très jeune, on travaille beaucoup, on a beaucoup appris depuis un an et demi" et le fameux début de "process" avec l’arrivée de Vincent Kompany dans le staff.

Mais que cela représente-t-il justement pour un jeune joueur d’être entraîné par cet ancien grand joueur qu’est Kompany ? "Il fait très bien son travail. Je suis vraiment fier d’être son joueur, c’est vraiment un très bon coach. […] Aujourd’hui il était encore là derrière moi et c’est pour ça que j’ai fait un gros match."

Quel message fait-il passer à Anouar justement ? "De rester simple dans mon jeu, plus simple. Et puis de me faire plaisir dans les seize mètres et d’être décisif."

On compare souvent le jeune milieu à Mbark Boussoufa : "Oui, je l’entends souvent. Mais Boussoufa c’est un grand joueur, moi j’ai envie de laisser mon nom ici, d’être Anouar Ait El Hadj tout simplement."