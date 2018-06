Ahmed Hassan, le Pharaon qui a enflammé le Sporting Anderlecht

La période n'a pas été pas longue (2 ans) mais elle a profondément marqué Anderlecht dans les années 2000. Entre 2006 et 2008, un Egyptien régale le Sporting d'Anderlecht par son toucher de balle: Ahmed Hassan . Avec le Marocain Mbark Boussoufa et le Suédois Pär Zetterberg , il est l'un des plus grands artistes de la première décennie du XXIème siècle au Sporting bruxellois. A 24h de l'affrontement amical que les Diables vont disputer contre l'Egypte, RTBF.be/sport vous propose de revenir sur son parcours hors du commun.

11 jours plus tard, il inscrit ce qu'il considère être l'un des plus beaux buts de sa très longue carrière en effectuant un lob des 40 mètres sur le gardien de Genk en Coupe (victoire 6-0).

Ahmed Hassan, c'est aussi un caractère bien trempé. Aussi bien sur que en dehors du terrain. Pugnace et fédérateur sur la pelouse, il galvanise ses troupes dans les situations tendues ou délicates. Electron-libre, il contraint les dirigeants anderlechtois à sévir à son encontre en 2008 lorsqu'il rentre en retard de la CAN. Il a doit s'acquitter d'une amende de 20.000 euros.

Mbark Boussoufa et Ahmed Hassan - © YVES BOUCAU - BELGA

Cela marque le début de la fin pour le pharaon. Relégué sur le banc pendant quelques rencontres, il quitte Anderlecht en juin 2008, à la fin de son contrat.

"Je suis parti trop tôt d’Anderlecht" avouait-il en 2016 à la DH. "J’aurais encore pu aider le Sporting. Mais je ne dois pas avoir de regrets. J’avais assez vécu à l’étranger. C’était le moment de rentrer au pays avec ma famille. Mais j’ai connu deux années magnifiques en Belgique."

Après avoir quitté Anderlecht, il rentre au pays et dispute trois saisons pour Al Ahli et puis deux saisons à Zamalek, le grand ennemi, où il termine sa carrière.

Le palmarès de l'Egyptien donne le vertige:

3 championnats, 2 Coupes et 1 Supercoupe d'Egypte

1 championnat, 1 Coupe et 2 Supercoupes de Belgique

1 Ligue des champions de la CAF

1 Supercoupe d'Afrique

Il est le recordman mondial de sélection avec un pays. Il dispute 184 matches avec l'Egypte (entre 1995 et 2010) et remporte 4 Coupes d'Afrique des Nations (1998, 2006, 2008 et 2010). Il est élu meilleur joueur de la CAN en 2006 et 2010.