Agenda surchargé, VAR impacté ?

Une poussée de Koch (Eupen) sur Vormer (FC Bruges) oubliée vendredi, un penalty discutable sifflé contre Sandler (Anderlecht) samedi, une charge de Bokadi (Standard) sur Osabutey (Mouscron) non-sanctionnée dimanche... Le VAR n'a pas été vraiment à la fête ce week-end. Cette saison, les mêmes arbitres échangent pourtant leurs tuniques pour varier leurs rôles. Mais ce que l'arbitrage gagne en cohérence, il le perd en fraîcheur. Car le cumul nuit à la préparation.

La saison dernière, les arbitres affectés au VAR n'étaient plus nécessairement des arbitres en activité, et pas nécessairement des arbitres actifs au plus haut niveau.

Les critiques n'ont pas manqué de fuser, tant sur le présumé manque de compétence des uns que sur la "jalousie" des autres (des "querelles d'ego" amenant, semblait-il, certains arbitres du VAR à vouloir déjuger leurs collègues du terrain). Pour réconcilier sifflet et vidéo, l'Union belge a, cette saison, rectifié le tir en imposant que les arbitres du VAR soient tous des arbitres en activité.

Si le projet est louable, il a aussi ses travers. Ainsi, il n'est pas rare que, sur le même week-end, certains hommes en noir soient amenés à officier sur tant sur le terrain qu' à l'assistance vidéo.

Pour l'ancien arbitre Stéphane Bréda, c'est trop ! "Pour le moment, tous les arbitres ne sont pas encore formés pour aller au VAR. Ils ont décidé cette année que ce seraient tous des arbitres en fonction, donc il n'y a plus d'anciens arbitres de division 1 qui procèdent aux vérifications au niveau du VAR. J'imagine que tous les arbitres ne sont pas formés, raison pour laquelle ils sont obligés de tourner avec un nombre restreint."

L'enchaînement serré des désignations a pour effet pervers de réduire le temps de récupération (un arbitre court entre 10 et 11 km par match, à un rythme important), la fraîcheur mentale... et la préparation du match suivant. Car les arbitres aussi préparent spécifiquement leurs matchs : "Je sais que certains arbitres préparent leurs matchs en visionnant les équipes qu'ils vont avoir le week-end, ce qui permet à un arbitre de savoir, par exemple, comment une équipe gère les corners, si son gardien relance rapidement et gagne du terrain grâce à ça. Cela lui permet aussi de repérer les joueurs à problèmes. C'est important parce que si on arrive à les gérer pendant le match, celui-ci se passe bien et on évite des cartes inutiles. Mais pour tout cela, il faut du temps de préparation."

Tous sur la même longueur d'onde ?

La saison dernière, on pouvait parfois déplorer un excès d'interventionnisme du VAR. En ce début de saison, c'est parfois le manque de réaction qui interpelle. Pour Stéphane Bréda, il faut surtout faire preuve de cohérence : "Ce qui me pose vraiment problème dans les interventions ou les non-interventions du VAR, c'est que ils doivent avoir une certitude. Deux arbitres en exercice ont parfois des analyses totalement différentes sur certaines phases, ce qui peut poser problème. A d'autres moments, le VAR peut aussi, comme sur le penalty sifflé contre Sandler lors de Courtrai-Anderlecht, confirmer une décision très difficile à voir même avec les images. Dans ce cas, c'est vraiment un plus et tout le monde peut se dire : ok, là il y avait vraiment penalty."

Stéphane Bréda pointe aussi une contradiction : "J'ai vu, sur les premières journées, des arbitres qui contredisaient le VAR. Cela m'a plu parce que l'année passée, il y a eu quelques difficultés à ce niveau. Mais d'un autre côté, puisqu'il s'agit des arbitres en exercice en division 1, on devrait logiquement avoir la même analyse sur les phases. Prenons le penalty non-sifflé de Bokadi, hier au Standard, très honnêtement je ne comprends pas. Visiblement, dans ce cas, et l'arbitre et le VAR ont la même analyse, mais la poussée dans le dos était manifeste… Donc je n'ai pas compris pourquoi le VAR n'était pas intervenu. Mais cela reste toujours de l'arbitraire et de l'appréciation, c'est clair."

Reste que le VAR devra encore cultiver l'auto-discipline, corriger les erreurs les plus manifestes sans vouloir s'ériger en justicier de la zone grise.