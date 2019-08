Agbo prend la direction de Gand, Kosanovic s’en va aussi

C’est officiel, Uche Agbo, le médian défensif du Standard, quitte Sclessin pour La Gantoise. Les deux formations n’ont pas encore communiqué officiellement. Mais Michel Preud’homme, entraîneur et vice-président du club liégeois, a confirmé l’information en conférence de presse.

Le Nigérian rejoint donc Gand où il a été transféré à titre définitif. Agbo, qui n’entrait plus dans les plans de MPH, remplacera à Gand son compatriote Anderson Esiti, parti cet été au PAOK Salonique, en Grèce.



"Si certains joueurs sont heureux d’un transfert et que nous, on n’est pas laissé dans l’opération, on sera toujours ouvert à la négociation. Ça a été le cas avec Agbo. Il y en aura peut-être d’autres. C’est possible qu’il y ait encore quelqu’un qui nous rejoigne mais ça dépendra du nombre de joueurs dans le noyau", a expliqué Preud’homme.



Agbo chez les Buffalos, c’est un concurrent qui se renforce. "Peut-être qu’un jour, on leur prendra un joueur, c’est comme ça. Si on a suffisamment de joueurs dans la même zone et avec le même profil et que le joueur a envie de partir, il faut aussi l’écouter. On a décidé qu’Agbo, on ne le louerait plus. Si c’était pour le louer, j’aurais préféré l’utiliser. Si on peut le vendre, ça nous donne des moyens d’éventuellement acheter un autre joueur".



MPH a aussi confirmé le départ de Milos Kosanovic (Al Jazira). "On a suffisamment de solutions à ce poste. Il lui restait un an de contrat. Il a été hyper correct même quand il ne jouait pas la saison dernière. Il est venu saluer tous ses coaches et ses équipiers, c’est la grande classe."