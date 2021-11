Affaire Luka Elsner : le Standard et Courtrai s’accordent pour mettre fin à leur litige

Standard : Grosjean dénonce "les manœuvres de déstabilisation" de Fornieri - Standard de Liège... Alexandre Grosjean s'est exprimé devant les caméras de la RTBF samedi soir après le partage 1-1 du Standard de Liège face à Courtrai. Le CEO du Standard est venu mettre les points sur les 'i' concernant plusieurs dossiers chauds au sein du club liégeois. Il a notamment mis au clair la position du Standard suite aux déclarations dans la presse de François Fornieri ce samedi. En matinée, sur Twitter, les Rouches avaient accusé l'homme d'affaire liégeois de tenir un double discours et de faire preuve d’opportunisme. Une position qu'Alexandre Grosjean a confirmé au micro de Vincent Langendries. "Aujourd'hui la situation du Standard est délicate à tous les niveaux. On a donc besoin de nos supporters et c'est pour ça que j'insiste sur le fait qu'ils répondent présents. Voir des interviews où l'on sent qu'il y a des manœuvres de déstabilisation du Standard, ça c'est dérangeant. Ce n'est pas comme ça qu'on soutiendra le Standard. En voyant ce genre de manœuvres, on peut légitimement se poser la question "s'agit-il vraiment là de supporters qui s'expriment de la sorte pour aider le club?" Si vous voulez aider le club, ce n'est pas de cette façon-là qu'il faut s'exprimer", a déclaré Grosjean, ajoutant ensuite que l'arrivée potentielle de Fornieri au Standard "n'était pas à l'ordre du jour".