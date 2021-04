A commencer par sa relation avec Vincent Kompany. Dont on a dit qu’il n’était pas son plus grand défenseur. "Chacun peut avoir son opinion mais il y a zéro souci entre Vincent et moi. On discute, on n’est parfois pas d’accord mais il y a une très bonne relation. En début de saison, il m’a expliqué clairement ce qu’il attendait de moi et je m’y tiens. J’ai beaucoup joué en début de saison avant ma blessure", dit-il dans la DH.



Le médian français se montre d’ailleurs positif concernant l’avenir de son entraîneur. "Il faut lui laisser le temps. C’est un jeune coach qui apprend un nouveau métier. Si vous donnez un papier qui dit que Vincent fera aussi bien comme coach que comme joueur, je le signe à deux mains. Vincent passe des heures et des heures au club. Je suis le premier joueur à arriver et un des derniers à repartir. Mais il y a toujours sa voiture sur le parking."