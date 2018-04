Adrien Trebel : "Olivier Renard me traite de 'pommier' ? Moi au moins, je suis champion…"

Avec Vanhaezebrouck comme sous Weiler, il est et… est resté un maillon-clé de la chaîne mauve. Suspendu pour ce début de play-offs, Adrien Trebel espère que son retour ne surviendra pas trop tard pour un hypothétique titre bruxellois. Le médian nantais s’exprime sur ses tacles, des caps bleuettes avec Griezmann et Lacazette, le cache-oreilles d’Hanni… et les saucisses rougail à la créole. Sans oublier les blagues polonaises de Teo, la communication façon Hein et ses cours de flamand. Ni bien sûr un séjour à… Mauves-sur-Loire. Adrien Trebel passe "Sur le Gril" Pour les Anderlechtois, ce sera très (trop ?) juste pour le titre. Dominés par Gand lors de l’entame, les Bruxellois tremblent pour leur… deuxième place et veulent se reprendre ce soir à Charleroi. Ce sera encore sans Adrien Trebel, qui purge son second match de suspension après son exclusion face à l’Antwerp. "Je suis content que Stanley Libombe s’en soit sorti sans casse, je ne voulais pas lui faire de mal, je me suis rendu compte de l’impact quand j’ai revu les images" explique le nettoyeur français. "C’est dans mon tempérament de sortir les tacles : quand j’étais jeune à Nantes, on me reprochait mon manque d’engagement, j’ai beaucoup changé depuis. Je suis un très mauvais perdant : au milieu, on nous demande de jouer au ballon mais aussi de mettre le pied." Car si les Mauves veulent revenir sur Bruges, il faudra sortir les crocs. "Tant que rien n’est mathématique, il faut y croire, on a la qualité pour. On ne doit pas se prendre la tête, tout le monde peut battre tout le monde. On a retrouvé du contenu et des résultats en fin de phase classique, mais c’est vrai que notre saison est très irrégulière. Il faut du temps pour assimiler le système de Vanhaezebrouck mais il a prouvé à Gand que ses choix étaient les bons. A Nantes, j’ai appris à jouer dans tous les systèmes, cette polyvalence me sert aujourd’hui. Mais je dois être plus concret : je suis souvent trop loin de la surface car avec nos flancs hauts, je dois aussi couvrir derrière. Le coach me dit souvent que je dois plus frapper au goal mais c’est sans doute ma formation à la nantaise, ce que j’appelle l’’abus de foot’, préférer la passe au but…"

Seul au vestiaire… Adrien Trebel - © BRUNO FAHY - BELGA Le retour de Trebel, dans 8 jours, pour le choc de la dernière chance contre Bruges est peut-être un bon signe pour les Mauves : selon une statistique récente, les Bruxellois prennent 71% des points quand Trebel joue… pour seulement 33% quand il est absent ! Appelez-le donc le chaînon manquant… "Ce genre de statistiques me touche peu, je préfère que mon équipe gagne en mon absence plutôt que de me scruter mon ratio individuel. Mais c’est vrai que j’ai toujours tout donné pour mon équipe… et je vois ça aussi chez les jeunes ici : ils sont très à l’écoute. Il ne faut non plus demander aux joueurs offensifs de chasser tous les ballons : leur boulot à eux, c’est de fermer les passes et faire la différence devant le but." Arrivé à Neerpede durant le mercato hivernal 2017, Trebel y a précédé de quelques mois celui qui voulait alors l’attirer… à Gand. "On a une relation particulière avec Vanhaezebrouck. Il est très sûr de lui et n’hésite pas à allumer les joueurs sur la place publique, mais ça ne me dérange pas : s’il le fait avec moi, je sais que c’est pour provoquer un électrochoc. Et pour survivre dans le monde du foot, il faut un minimum de caractère et d’ambition… Et contrairement aux idées reçues sur les pseudo-starlettes mauves, il y a ici une vraie culture du travail. On est encadré par un imposant staff technique et médical, chacun reçoit un programme individuel avec suivi GPS. Mon premier jour ici, j’étais tout seul au vestiaire et j’ai demandé où étaient les autres : on m’a répondu qu’ils étaient tous à la salle ! Et j’ai vu Dendoncker et Tielemans faire leur programme de muscu sans broncher. Ici les joueurs se prennent en charge sans qu’on doive le leur dire."

"Couckenbak"… La semaine dernière, Trebel a aussi vécu l’intronisation de Marc Coucke, après le feu vert de l’Autorité de la Concurrence. " C’est une bonne chose, on était un peu dans le brouillard, c’est important de savoir qui prend les décisions. Mr Coucke est venu se présenter au vestiaire, il nous a dit que sa porte était toujours ouverte pour nous, il semble avoir le même style que son prédécesseur, je lui souhait le même succès que les Vanden Stock durant 30 ans. " Lors du stage d’avant-play-offs à Jupille, Adrien Trebel a même sorti la chansonnette de son nouveau boss. "Pour son bizutage, notre préparateur physique Gino a chanté ‘Couckenbak’ et j’ai repris juste le refrain… car je ne comprenais rien du reste. J’aime bien ces stages de cohésion de groupe : on a fait du canoé et de l’escalade, mon équipe a même gagné l’épreuve de cuisine, on avait préparé des sampis au curry. Faut dire que je vis seul depuis mes 18 ans et j’ai donc appris à faire la tambouille : ma cuisine préférée est celle de l’Île de La Réunion, le pays de mes parents, en particulier les saucisses rougail. Mais c’est assez lourd et pas trop dans le régime du sportif de haut niveau (rires). Toute ma famille vit toujours là-bas, j’y vais pour les vacances et je parle un peu créole : je leur dis ‘mi amao’, ça veut dire ‘je t’aime’."

Teo, le luron… Sofiane Hanni avec Adrien Trebel - © VIRGINIE LEFOUR - BELGA Prédestiné à jouer chez les Mauves ("A Nantes, je logeais dans une famille domiciliée… à Mauves-sur-Loire, ils ont repris le rôle de mes parents qui avaient divorcé, ils sont encore venus me rendre visite le week-end passé"), Adrien Trebel passe en revue ses équipiers actuels... et passés à Neerpede. "Sofiane Hanni est mon grand pote, on se parle encore chaque jour, il a mis son premier but à Moscou, il circule aussi… en cache-oreilles tant il a froid. On ne l’a pas toujours soutenu ici, c’est pour ça qu’il est parti, sa famille était trop affectée par les critiques." Dans l’entrejeu, le départ du Franco-Algérien a forcément laissé un grand vide… "Sven Kums monte en puissance, je pense que sa mauvaise passe est derrière, il va redevenir le Soulier d’Or qu’il était. Morioka aussi me séduit : il sait tout faire mais il faut lui laisser du temps. Enfin, Teodorczyk sera pour moi l’homme des play-offs. Du moins je l’espère… ça voudra dire qu’il aura beaucoup marqué (rires). Ni lui, ni nous n’avons douté de lui. Et à l’entraînement, Teo nous chambre avec ses blagues polonaises. Mais j’ai cru comprendre qu’il vous aimait moins, vous, les journalistes (sourire). En même temps c’est son droit : peut-être veut-il se protéger…"

Mangez des pommes… Trebel en Belgique, c’est aussi 2 saisons et demie passées à Sclessin… avant un départ chahuté : le Standard voulait le pousser à Gand, lui a opté pour Saint-Guidon. Au point que le DT liégeois Olivier Renard a eu des mots très durs pour son ex-rouquin : "Trebel n’était pas la pomme pourrie du vestiaire, c’était le pommier complet…" Droit de réponse : "J’ai dit ce que j’avais à dire, Renard dit ce qu’il veut, moi je ne veux de mal à personne. Il peut dire que je suis le pommier, mais moi je suis Champion de Belgique en titre... Ce n’est pas lui qui a fait mes souvenirs au standard, et ma relation avec les supporters est restée intacte. Je reste très attaché au club, c’est une très belle équipe qui peut faire mal à tout le monde en play-offs, surtout à Sclessin. Et ne pensez surtout pas qu’ils vont se relâcher parce qu’ils ont gagné la Coupe…" Avec, à la tête de l’armada rouche, un certain Mehdi Carcela, l’autre grand poto à Trebel. "Mehdi est un surdoué, il n’a rien à faire en Belgique tant il est fort. J’étais passé le voir une semaine quand il jouait à Benfica : les supporters étaient fous de lui. Seulement, Mehdi a besoin de sa famille près de lui et c’est à Liège qu’il se sent le mieux. Mehdi est une crème… mais sur le terrain il se transforme en compétiteur : je n’ai pas de doute, il va refaire un grand transfert à l’étranger."

Pas Messi… Adrien Trebel - © LAURIE DIEFFEMBACQ - BELGA Un transfert promis aussi à l'ex-Nantais du Parc : en janvier, Trebel avait un accord signé avec l'Olympique Marseille… mais le rachat du Sporting et les échéances de fin de saison ont reporté le dossier à l'été. "J'avais l'accord de l'ancienne direction pour un bon de sortie en été. Et j'ose espérer que le nouveau Président confirmera cet accord (NDLA : au Standard, Trebel avait un accord verbal avec Roland Duchâtelet… avant que le rachat par Bruno Venanzi ne rebatte les cartes). Mais je ne partirai pas juste pour l'argent : je veux un meilleur projet sportif. Même si j'ai déjà eu des offres de Chine et des Emirats, je veux encore prendre du plaisir dans un vrai championnat. Après, je n'oublie pas que je ne suis ni Messi, ni Ronaldo et qu'une carrière dure 10 ans : je dois aussi penser à ma famille. Mais je vais d'abord tout donner : je veux partir d'ici par la grande porte." L'été sera aussi celui de la Coupe du Monde en Russie… où le rouquin n'hésite pas à pointer un Belgique-France en finale. "Ce serait génial, mes deux pays de cœur face à face. Je souhaite d'ailleurs à Dendoncker d'être repris. Il le mérite car il bosse dur mais il doit accepter que Martinez le préfère comme défenseur même si lui préfère jour au milieu : c'est derrière que Leander pourra faire son trou et faire jouer sa polyvalence. Sinon, je l'avoue pour cette possible finale, mon cœur pencherait pour les Bleus. En U20, j'ai fréquenté les Griezmann, Lacazette, Sidibe, Mendy et Varane. On a une grosse génération, moi j'ai loupé le train mais je ne suis pas amer : j'ai peut-être manqué de patience au bon moment…" À court terme, c'est la course-poursuite mauve à 9 points de Bruges qui occupe son esprit. "Ce que je fais si on est champion ? Allez, je me lance : j'apprends le Flamand… mais maximum une semaine, cette langue est vraiment trop difficile pour moi !" Dommage finalement que le Créole ne figure pas dans nos langues nationales…