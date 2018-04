Adrien Trebel: "Le Standard n'a pas volé sa victoire"

Un avis pas vraiment partagé par le coach des Mauves, Hein Vanhaezebrouck . "Aujourd'hui, de nouveau, on a eu beaucoup plus d'occasions que le Standard mais on a mis qu'un but. Malheureusement, on prend deux buts et on perd le match. Je crois que sur l'ensemble du match, on ne mérite pas de perdre et sur l'ensemble des occasions, on mérite même de gagner. Je ne peux rien reprocher à mes joueurs. Ils ont donné ce qu'ils avaient en eux", a-t-il analysé.

"J'ai fêté mon but normalement..."

La joie d'Adrien Trebel après son but au Standard - © VIRGINIE LEFOUR - BELGA

Et Adrien Trebel de compléter : "Le match s'est joué sur des détails. On a des belles situations où on peut marquer mais eux aussi en ont. Donc, on va continuer à travailler car le chemin est encore long. Mais c'est clair que ce n'est pas une bonne opération pour nous ce soir."

C'est évident que le titre s'éloigne pour les Bruxellois. "On doit être réaliste et je l'ai été dès le début, il fallait faire un parcours presque parfait mais cela demande beaucoup d'efficacité. Et nous, on n'a pas cette efficacité. On n'arrive pas à les mettre au fond. Cela a encore été le cas ici au Standard. Si tu n'es pas efficace en POI, tu le payes cash", a encore expliqué Hein Vanhaezebrouck.

Mené 1-0, Anderlecht était pourtant parvenu à égaliser sur un tir de l'ex-joueur du Standard Adrien Trebel avant de s'incliner finalement sur un superbe but de l'inévitable Mehdi Carcela. Adrien Trebel a été la cible de sifflets durant toute la rencontre. "Je n'ai aucun souci avec cela. Après, on ne pourra pas enlever que j'ai joué deux et demi au Standard. C'est écrit dans mon CV. Que les supporters du Standard aient de la rancoeur, je peux le comprendre. Mon but, je l'ai fêté normalement. En aucun cas, je ne voulais être méchant avec les supporters. Ils ont gagné et tant mieux pour eux", a-t-il conclu.