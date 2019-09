Adrien Trebel, le retour de l'ancien capitaine devenu paria

19 mai 2019. Anderlecht parachève une saison désastreuse par une nouvelle défaite à Gand. 6e de play-offs 1, les Mauves passent à côté d’un strapontin européen pour la première fois depuis 55 ans. Au sein des rangs bruxellois, les mines sont déconfites. Le capitaine, Adrien Trebel, douloureux symbole d’une impuissance collective a dû quitter les siens sur blessure à la 15e minute. Le Français ne le sait pas encore, mais il a alors disputé - probablement jusqu'à ce weekend - ses dernières minutes sous la vareuse anderlechtoise.

Parce que depuis ce 19 mai, de l’eau a coulé sous les ponts. Adrien Trebel a vite exprimé ses envies d'ailleurs. Les Mauves, eux, semblaient avoir fait une croix sur un joueur aux qualités sportives évidentes mais au caractère volcanique. Pourtant, lors de ce mercato estival, tout ne s’est pas passé comme prévu. Trebel n’a jamais trouvé preneur. En cause ? Son caractère peut-être, son astronomique salaire plus probablement.Le 3 septembre, il est donc revenu à Saint-Guidon par la toute petite porte. Et il a vite déchanté puisque le nouveau staff ne comptait visiblement plus sur lui. Parole à la jeunesse clamait-on alors à qui voulait bien l’entendre. Trebel, lui, ne faisait même plus partie du noyau.

En l'espace de quelques semaines, l’ancien capitaine s’était mué en paria, endossant les responsabilités de l’échec de la saison écoulée. Trebel était désormais devancé par quatre voire cinq joueurs dans la hiérarchie. L’éphémère idylle entre le Français et Anderlecht (50 matches disputés avec les Mauves) allait prendre fin, cela ne faisait plus aucun doute. Mais parfois en football, tout peut aller très vite. Trebel va réintégrer le noyau bruxellois (au même titre que Vincent Kompany, blessé depuis le 23 août contre Genk) ce weekend pour affronter Bruges. Et il pourrait même être titulaire face aux Blauw&Zwart.