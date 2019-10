Adrien Trebel fait déborder l'infirmerie anderlechtoise

Nouvelle tuile pour Anderlecht, Adrien Trebel est blessé au genou et sera indisponible plusieurs semaines. Le milieu de terrain doit subir une opération au genou. Le coach Frank Vercauteren a confirmé la nouvelle durant la conférence de presse de ce mercredi. "Trebel sera opéré au genou aujourd’hui. Nous espérons qu’il ne sera absent que quelques semaines et qu’il sera de retour après la pause internationale de novembre. Mais cela va se clarifier aujourd’hui au cours de l’opération", a précisé Vercauteren. "Ça perturbe l’équipe parce qu’on doit constamment changer les joueurs et chercher des autres solutions. C’est ennuyant de ne pas pouvoir choisir entre plusieurs options. Mais ce n’est pas une excuse pour Anderlecht. C’est la réalité, il faut faire avec".

Non repris pour les sept premiers matches de la saison, Adrien Trebel avait retrouvé une place dans le vestiaire depuis l’arrivée de Vercauteren. Il était même titulaire contre Saint-Trond et Eupen. Le Français rejoint dans l’infirmerie anderlechtoise une pelletée de joueurs : Vincent Kompany, Philippe Sandler, Nacer Chadli, Samir Nasri, Pieter Gerkens, Landry Dimata, Zakaria Bakkali et Andy Najar. "Moi quand j’ai deux blessés, c’est déjà de trop. Je me pose déjà des questions", confie Vercauteren. "On s’interroge évidemment avec le staff médical et le staff technique. Est-ce qu’on a trop chargé ? Qu’est-ce que l’on peut faire ? etc. On fait tout pour que ça se passe bien. Il y a des blessures qui datent aussi de l’année passée. On ne veut pas prendre de risque et donner à tout le monde son temps. Mais en même temps, on a besoin de résultat ! Nous n’avons pas tout sous contrôle, certains joueurs sont sensibles, d’autres moins sensibles. Regardez Arjen Robben, toute sa carrière il a eu les meilleurs staffs du monde autour de lui et il a toujours été blessé".

Anderlecht reçoit La Gantoise ce jeudi soir à 20h30, dernier match de la 13ème journée de championnat.