Adrien Trebel: "Ce n'est pas ma prestation individuelle qui compte"

Anderlecht a dominé Mouscron ce vendredi soir en ouverture de la quatrième journée de championnat (2-0). L'homme du match était sans conteste Adrien Trebel, auteur d'un but sur coup-franc et d'une très belle prestation d'ensemble. Tout lui réussissait, ou presque.

"On rate toujours des choses, il y a des ballons que je ne dois pas perdre. Mais comme je l'ai dit, le principal c'est la victoire. On est content. Malheureusement on va être pénalisé avec la suspension de Vranjes pour le match à Bruges. Mais ça fait partie du jeu."

Il admet qu'il se sent en pleine forme pour le moment: "J'ai fait une bonne préparation. Depuis le début de saison je me sens bien, je travaille au quotidien. Je me sens bien dans cette équipe, il y a un bon groupe."

Une bonne ambiance qui se ressent sur le terrain, notamment avec Makarenko: "C'est un top joueur, vraiment très élégant à voir jouer. J'ai été impressionné dès son premier entrainement. Il a directement réussi à se mettre au niveau d'Anderlecht donc c'est très bien pour l'équipe."

Il est très satisfait de la force offensive du Sporting. Mais il est venu se mêler aux attaquants pour inscrire son petit but aujourd'hui, mais comme il le dit "ce n'est pas la prestation individuelle qui compte, mais la prestation collective."