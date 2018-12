Accroché à Courtrai, le Club patine encore

Le Club de Bruges n'a ramené qu'un point de son déplacement à Courtrai (0-0). Avec un bilan d'une victoire en six matches, le FCB n'y arrive plus ces dernières semaines. Le KVK, auteur d'un intéressant 8 sur 12, est plus fringant.



Les Brugeois ont dominé sans parvenir à prendre l'avantage. La faute notamment à un bon Thomas Kaminski qui s'est montré déterminant devant Mats Rits (36e) et Hans Vanaken (65e).



Lois Openda a ensuite frappé sur la barre après un bel effort individuel (67e). Emmanuel Dennis a cru délivrer les "Blauw en Zwart" peu après l'heure de jeu. Mais son coup de tête "victorieux" a été annulé par Monsieur Lambrechts après consultation de la vidéo. Il a estimé qu'il avait effectué une poussée fautive (67e).



Dans un match musclé (8 jaunes), Stefano Denwsil et Ruud Vormer ont écopé de leur 5e carton et seront suspendus pour le match contre l'Antwerp.

Invaincu depuis quatre journées, Courtrai garde le sourire et conforte sa 9e place avec 24 points, à six longueurs de Charleroi qui occupe la dernière place qualificative pour les play-offs 1.