Accrochage verbal entre Ricardo Sa Pinto et Karim Belhocine à la mi-temps de Standard-Anderlecht

L'ambiance était tendue à la mi-temps du match opposant Standard à Anderlecht, ce mercredi. Alors que le score était de 1-1 et que les équipes rejoignaient les vestiaires, Karim Belhocine, adjoint anderlechtois, et Ricardo Sa Pinto, l’entraîneur rouche, se sont pris à partie et se sont échangés quelques amabilités. On ne connait pas (encore) les causes de cette altercation, plutôt chaude. Karim Belhocine a dû être retenu par Gunter Van Handenoven et Adrien Trebel, alors que Ricardo Sa Pinto a été emmené vers son vestiaire. L'arbitre Lawrence Visser a demandé à voir les deux camps avant le début de la deuxième période.