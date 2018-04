Abdoulay Diaby : "Qui sera deuxième ? Le Standard de Liège"

Le buteur du FC Bruges Abdoulay Diaby était l'invité de La Tribune ce lundi soir. Il s'apprête à décrocher le 2ème titre de champion de Belgique avec le Club de Bruges.

"On reste sur nos gardes car on ne sait pas ce qui peut se passer. On a 7 points d'avance mais ce n'est pas encore fait", souligne-t-il. Et lorsqu'on lui demande qui sera deuxième, il répond après quelques secondes de réflexion : "Le Standard de Liège".



Diaby est revenu sur la sortie lors du dernier Bruges-Standard d'Edmilson, jugée incompréhensible selon la plupart des observateurs. Au moment où l'attaquant du Standard a quitté la pelouse, il s'est dit "tant mieux car il était bon".

Le succès de Bruges cette saison a aussi pour nom Ivan Leko. Le jeune coach croate de 40 ans a, selon Diaby, "apporté de la fraîcheur. C'est un coach juste et passionné qui nous donne beaucoup d'énergie."

Il a réussi notamment à relancer un Diaby qui a retrouvé toute son efficacité. Auteur de 15 buts toutes compétitions confondues, Diaby va certainement faire l'objet de bien des sollicitations. A bientôt 27 ans, l'heure est sans doute venue pour le buteur malien de changer d'air et de se lancer un nouveau défi.

"Moi, si je dois lui donner un conseil, je lui dirais simplement que j'ai signé mon contrat à Newcastle à 27 ans, c'est l'âge idéal", a confié avec le sourire Philippe Albert. Diaby a préféré ne pas insister mais il semble bien sur le départ même s'il est sous contrat avec les Blauw en Zwart jusqu'en juin 2019.