A vos agendas : voici le calendrier complet de la saison de D1A

La Pro League lève le voile petit à petit sur la saison 2020-2021… Le format des championnats est à présent officiel et quelques informations ont déjà été révélées concernant les plages horaires qu’occuperont les rencontres de D1A, sans plus aucun chevauchement entre les matches (Un match le vendredi, trois le samedi et quatre le dimanche voilà comment s’organiseront le week-end). Il ne restait plus qu’à connaître le calendrier tant attendu par les supporters…

La première rencontre de D1A verra s’affronter le Club de Bruges et Charleroi, premier et troisième de la saison dernière. Ce match se déroulera le samedi 8 août à 16h30. "C’est un très bon match", a lancé directement Mehdi Bayat, administrateur délégué des Zèbres. "C’est toujours un plaisir d’aller à Bruges. Mais c’est vrai que le match doit se dérouler à huis clos, dans un stade où il y a un vrai 12e homme. Si vous me demandez de choisir, je préfère perdre la rencontre avec du public que gagner à huis clos. Cela voudrait dire que la bataille contre le coronavirus est gagnée", a ajouté celui qui est aussi président de l’Union belge de football. "Voir cette rencontre considérée comme une affiche démontre les progrès réalisés par le club", a ajouté Mehdi Bayat.

Le Standard accueillera le Cercle de Bruges et Anderlecht se rendra à Saint-Trond.

Plus tôt dans la journée, la Pro League avait dévoilé deux jolies affiches pour le week-end du 2 au 5 avril avec Club de Bruges – Gand et Standard – Anderlecht.