A neuf, Anderlecht bat l'Antwerp et le prive des PO1

Anderlecht a remporté son troisième succès consécutif en Pro League. Après Mouscron et Zulte-Waregem, c’est l’Antwerp qui a été battu (2-1). Le Sporting, qui a terminé la rencontre à neuf après les exclusions de Dendoncker et Trebel, a fait preuve de caractère.



Peut-être encore sous le coup de l’émotion de l’hommage à Roger Vanden Stock, le Sporting manque complètement son début de match. Dendoncker accroche Limbombe qui file vers le but et est exclu après 3 minutes. L’Antwerp accumule les occasions dans le premier quart d’heure. Limbombe est maladroit, Sels de détend sur un coup franc de Hairemans et essai d’Owusu.



Dominé aux points, Anderlecht fait mouche sur sa première opportunité. Teodorczyk propulse un coup franc de Trebel au fond des filets (1-0, 22e). Le Polonais inscrit son10e but de la saison, le 6e en 3 matches.



Le Great Old joue sa place en PO1 et ne lâche pas. Les Anversois égalisent en fin de première période. Sels sort un réflexe miraculeux devant Haroun mais il ne peut rien sur le tir puissant de Limbombe (1-1, 43e).



Le Sporting ne peut pas se permettre de laisser encore filer des points. Morioka s’écroule dans les 16 mètres après un contact avec Siani. Teo sorti, c’est Ganvoula qui se charge du penalty. Et le transforme. Trebel reçoit à son tour un carton rouge pour un tacle trop appuyé sur Limbombe.



A neuf, Anderlecht tient bon et prolonge sa série victorieuse. Une belle manière de clôturer la journée d'hommage à Roger Vanden Stock. Au coup de sifflet final, VDS et Marc Coucke, son successeur, sont tombés dans les bras l'un de l'autre.