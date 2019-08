A mi-mercato, la Belgique du foot a déjà explosé ses propres plafonds

Tous les écoliers le savent, le début du mois d’août est un tournant. La moitié des vacances est derrière et d’ici quelques jours, il sera déjà temps de penser à remplir le cartable de nouvelles fournitures.

Les clubs belges, eux, ont entamé leur marché il y a un moment déjà. Et ce mois de juillet n’a pas suivi la tendance des soldes, bien au contraire.

Côté sortie, et pour la cinquième fois en sept ans, les clubs du Royaume ont explosé le plafond. Ensemble, les seize clubs de l’élite ont déjà vendu pour 202 millions. Et la fenêtre doit encore rester grande ouverte ces 31 prochains jours…

La folie des Iles et label belge

Qu’ont en commun Wesley, Trossard, Nakamba ou Danjuma ? Tous ont été gonfler les rangs d’une formation anglaise et ont permis à leur ex-employeur de faire sauter la banque. A eux 4, ils ont rapporté 72 millions, dont 52 pour le seul Club de Bruges (!). Le Club qui, grâce au départ de Denswil à Bologne (6,5 m), trône actuellement en tête du classement des vendeurs, avec pas moins de 70 millions dans les caisses.

Droits télé exorbitants, attrait du marché asiatique, les raisons de l’enrichissement des équipes britanniques sont connues depuis des années. Mais pour la première fois, les clubs de Premier League doivent avoir clôturé leurs emplettes avant le 8 août, soit avant le début du championnat. De quoi faire grimper (un peu plus) les prix, pour éviter de trop longues négociations.

Véritable machine à sous, la Premier League n’est pas prête d’arrêter d’arroser le Vieux continent. Les clubs belges peuvent donc avoir le sourire, les prochains étés devraient également être agités.

C’est d’autant plus vrai que le championnat belge est hot à l’étranger. Petit à petit, la Pro League refait son retard sur le championnat néerlandais en termes d’image de pays formateur. Désormais, même les clubs belges de moindre envergure vendent bien, en témoignent les sorties d’Osimhen (12 millions de Charleroi à Lille) et de Tomiyasu (9 millions de Saint-Trond à Bologne).

La Belgique du foot prend des risques

Mais cet afflux d’argent, a également changé le train de vie de la Pro League. Là où jadis les clubs se montraient frileux à dépasser le million d’euro pour engager un jeune joueur, la barre est désormais placée beaucoup plus haut.

Ainsi, les transferts de Vlap (8m), Bongonda (7m) ou encore Okereke (8m) s’insèrent dans cette nouvelle donne. De plus en plus, les membres du G5 délaissent le marché des joueurs à former au profit de la post-formation, voire pour des éléments finis, qui viennent directement apporter une plus-value.

Compréhensible, puisque désormais, le risque est également moindre. Les transferts de Nakamba ou de Danjuma vers les Iles rappellent qu’il ne faut plus forcément être titulaire pour plaire. La balance est presque inévitablement positive.